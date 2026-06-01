마처세대 연체 뇌관 된 ‘집값 폭등’… 서울 아파트값 18년 새 8.8억 올라
[노년에 들이닥친 집값 청구서]
자녀 집값 위해 소득·대출 총동원
“정부, 공급 중심 주택 정책 펼쳐야”
‘마처세대’(부모를 부양하는 마지막 세대 겸 자식에게 부양받지 못하는 첫 세대)가 자녀의 집값 마련에 소득과 대출을 모두 동원하게 된 배경에는 폭등한 집값이 있다. 청년층에게 닥쳤던 충격은 부모 세대에도 시차를 두고 찾아왔다. 자녀가 감당하지 못하는 집값을 대신 짊어진 부모들이 자신의 빚을 갚지 못하는 상황에 내몰렸다.
31일 경제정의실천시민연합에 따르면 노무현정부부터 문재인정부까지 지난 18년간 서울의 아파트값(25평형)은 8억8000만원 올랐다. 특히 문재인정부 4년 동안의 집값 상승액은 5억3000만원으로 총 상승액의 60%를 차지하는 것으로 나타났다. 서울 아파트값 상승액은 정권별로 노무현정부 2억6000만원, 이명박정부 -4000만원, 박근혜정부 1억3000만원, 문재인정부 5억3000만원이었다.
문재인정부는 임기 중 23번의 부동산 대책을 내놓았다. 대부분은 세금을 올리고 대출을 옥죄는 수요 억제책이었다. 하지만 대책이 나올수록 시장은 오히려 반대로 반응했다. 규제가 예고되면 사람들은 “지금이 마지막 기회”라며 동요했고, 비규제 지역으로 자금이 옮겨가는 풍선효과가 반복됐다.
결과적으로 수요는 늘었는데 공급은 묶이면서 부동산 시장의 혼란이 가중됐다. 2020년 7월 시행된 임대차 3법(계약갱신청구권·전월세상한제·전월세신고제)의 영향도 받았다. 집주인들이 전세계약 갱신 이후 임차인을 내보내기 위해 매물을 거두면서 시장에 나오는 전세 물량이 줄었다. 이는 전세가를 끌어올리는 요인이 됐다. 매매가와 전세가가 동시에 급등하면서 30대가 자력으로 집을 살 수 있는 여지는 급격히 줄어들었다는 평가가 나온다.
자녀를 지원하려는 부모 세대의 부채가 쌓이며 연체율로 표면화되기까지는 수년의 시차가 있었다. 서울 아파트 평균가격이 10억원을 훌쩍 넘긴 상황에서 자녀가 필요로 하는 자금을 60대의 소득만으로 충당하는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 빚을 내게 되는 이유다.
최근 정부의 고강도 대출 관리 기조 속에 30대의 내 집 마련은 더욱 어려워지는 분위기다. 정부는 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 1.5%로 설정했다. 지난해(1.7%)보다 더 낮아졌다. 대출 규제가 강화될수록 청년층의 부모 의존도는 높아질 수밖에 없다는 것이 전문가들 진단이다. 공급 중심의 주택 정책을 펼쳐야 한다는 조언이 나온다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “집값을 내리려면 주택 공급량을 늘려야 한다”며 “인구가 감소한다고 해도 수도권에는 사람이 몰릴 것이기 때문에 적절한 방법을 찾는 게 중요하다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사