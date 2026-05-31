[단독] 국가 상대 소송 졌다고… 메르스 유족 울린 800만원 청구서
메르스 방역 실패로 아버지 사망
정부 상대 손배 소송 4년 전 패소
공익 소송 비용 경감·면제 목소리
전북 완주에 사는 허모(49)씨는 지난 28일 피고 ‘대한민국’으로부터 편지 한 통을 받았다. 법무부·질병관리청 명의의 ‘소송비용액 확정 신청서’에는 국가 상대 소송에서 패소해 발생한 소송비용 798만2198원을 갚으라는 내용이 적혀 있었다. 2015년 중동호흡기증후군(MERS·메르스) 사태로 부친이 숨진 지 11년 만이자 감염병 사태 대응에 실패한 국가 책임을 촉구한 공익 소송에서 패소한 지 약 4년 만이었다.
허씨는 31일 국민일보에 “방역 체계가 제대로 갖춰지지 않아 아버지가 돌아가신 것도 울분이 터지는데 소송이 끝나고 4년이 지난 뒤에야 대뜸 패소 비용을 청구했다. 가슴 속에 묻어뒀던 아픔을 후벼 파는 기분”이라고 토로했다.
허씨 부친은 2015년 6월 국내 45번째 메르스 확진 판정을 받고 20일 만에 숨졌다. 폐암 말기 환자인 아내를 데려간 응급실에서 16번째 감염자와 한 공간에 머물렀던 약 5분이 화근이 됐다. 허씨는 보건복지부와 질병관리본부(現 질병관리청)의 부실한 역학조사와 정보 비공개 탓에 감염병 확산 방지가 실패했다며 대한민국과 대전시 서구, 건양학원(건양대병원)을 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 하지만 재판부는 2022년 7월 허씨 주장을 받아들이지 않고 청구를 기각했다.
4년이 지나 허씨에게 청구된 소송비용은 사회적 참사를 겪은 유족이 국가의 책임을 묻는 과정에서 감수해야 하는 위험을 여실히 보여준다. 소송 비용은 패소한 당사자가 부담하는 것이 민사소송법의 대원칙이지만 정부가 국가적 책임이 따르는 사회적 참사에도 이를 기계적으로 적용하고 있다는 비판의 목소리가 나온다.
시기를 예측하기 힘든 소송비용 상환 청구가 참사 유족에 대한 2차 가해가 될 수 있다는 우려도 있다. 국가재정법은 국가의 소송비용상환청구권 소멸 기한을 5년으로 두고 있다. 정부 소송을 대리하는 정부법무공단이 확정 판결로부터 최대 5년까지 소송비용 환수를 미룰 수 있는 것이다.
홍지백 변호사(법무법인 나눔)는 “메르스 사태처럼 국가 지도·시스템에 따라서 국민이 어쩔 수 없이 피해를 보는 참사에 대해선 일반적인 소송과 달리 취급할 필요가 있다”고 지적했다.
공익적 성격이 명백한 국가 상대 소송에는 소송 비용 부담을 경감·면제해줘야 한다는 지적은 꾸준히 제기돼 왔다. 전종덕 진보당 의원이 지난해 7월 대표 발의한 뒤 국회에 계류 중인 민사소송법 개정안에는 인권과 국민 건강·안전, 환경, 소비자 이익 등 공공의 이익을 침해하는 행위와 관련된 사건에 한해 패소자 부담 원칙의 예외를 두는 내용이 담겼다.
지방자치단체가 사회적 참사 유족의 소송 비용 채무를 면제한 사례도 있다. 충청북도의회는 29명이 사망한 제천 스포츠센터 화재가 발생한 지 7년 만인 2024년 유족·당사자 204명이 부담해야 하는 소송비용 약 1억7700만원에 대한 채권 면제 동의안을 만장일치로 의결했다. 이후 충북도지사가 이를 수용하면서 소송비용이 전액 면제됐다.
허씨를 대리한 신현호 변호사(법률사무소 해울)는 “메르스 사태 피해자 가족의 소송은 감염병에 대한 의료진의 인식을 개선하고, 국가적 대응 체계를 바로잡는 계기가 됐다”면서 “코로나19 팬데믹 방역이 성과를 거둔 것도 메르스 사태에서 경험한 학습 효과 덕분”이라고 강조했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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