“서울 주거난, 오세훈 무책임 때문”

정원오 서울시장 후보 유세 르포



“尹때 뭐하고 이재명·박원순 탓만… 무능해”

하루 7개구 돌며 유세차 대신 유권자 악수

목동 재개발 설명에 주민 “말 잘하는구먼”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척 스카이돔에서 시민과 악수하고 있다. 정 후보는 “서울 주거난 원인은 오세훈 시장”이라며 부동산 책임론을 야당에 돌렸다. 권현구 기자

“오세훈 시장이 약속만 지켰어도 현재 주거 문제는 없었다.”



정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 6·3 지방선거 사흘을 앞둔 31일 국민의힘의 부동산 공세에 맞서 ‘오세훈 책임론’을 전면에 내세웠다. 오 후보가 부동산 문제를 이재명정부는 물론 문재인정부와 박원순 전 서울시장 책임으로 돌린 데 대해서는 “무능하고 무책임하다”고 비판했다.



정 후보는 이날 키움 히어로즈와 KT 위즈의 프로야구 경기가 열리는 고척스카이돔 인근 유세에서 “현재 서울 주거난의 원인은 바로 오 시장”이라며 “무능해서 약속을 못 지킨 것도 문제지만 더 큰 문제는 무책임한 것”이라고 비판했다. 오 후보의 ‘이재명·박원순 탓’을 두고는 “전임 시장 때문에 약속을 못 지켰다거나 대통령 때문에 못 지켰다고 한다. 전임 시장 탓만 할 건데 뭐하러 다시 시장에 나오느냐”며 “그 전 윤석열 대통령 때는 뭐 하고 현 대통령 탓을 하는 거냐”고 꼬집었다.



오 후보가 이날 당선 후 국무회의에 참석해 이재명 대통령에게 직언하겠다는 취지로 말한 데 대해서도 “대통령과 싸워 보수를 재건하겠다는 후보가 당선돼선 안 된다”고 지적했다. 그러면서 “자신의 공권력을 위해 대통령과 날을 세워 사사건건 발목 잡는다면 시민의 삶은 불행해질 것”이라고 목소리를 높였다.



정 후보는 이날 유세차 위에서 보내는 시간을 최소화하고 시민을 직접 만나는 도보 유세 위주로 일정을 소화했다. 지선 전 마지막 주말인 만큼 정 후보는 이날 하루에만 서울 7개 자치구(성동·양천·구로·강동·송파·서초·서대문구)를 누비며 마이크 대신 시민 손을 잡았다. 양천구 목동 파리공원 도보 유세 도중 “정원오가 당선되면 오세훈 (재개발) 시스템보다 빨라질 수 있느냐”는 한 시민의 질문에 정 후보는 “목동의 복잡한 (재개발) 문제를 체계적으로 해결하기 위해 각 기관이 참여하는 목동 태스크포스(TF)를 만들려는 것”이라고 설명했다. 이를 지켜보던 양천구 주민 오모(61)씨는 “정원오 어리숙하다더니 말 잘만 하는구먼”이라며 “TV토론도 챙겨봤지만 말솜씨가 의외였다”고 말했다.







천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “오세훈 시장이 약속만 지켰어도 현재 주거 문제는 없었다.”정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 6·3 지방선거 사흘을 앞둔 31일 국민의힘의 부동산 공세에 맞서 ‘오세훈 책임론’을 전면에 내세웠다. 오 후보가 부동산 문제를 이재명정부는 물론 문재인정부와 박원순 전 서울시장 책임으로 돌린 데 대해서는 “무능하고 무책임하다”고 비판했다.정 후보는 이날 키움 히어로즈와 KT 위즈의 프로야구 경기가 열리는 고척스카이돔 인근 유세에서 “현재 서울 주거난의 원인은 바로 오 시장”이라며 “무능해서 약속을 못 지킨 것도 문제지만 더 큰 문제는 무책임한 것”이라고 비판했다. 오 후보의 ‘이재명·박원순 탓’을 두고는 “전임 시장 때문에 약속을 못 지켰다거나 대통령 때문에 못 지켰다고 한다. 전임 시장 탓만 할 건데 뭐하러 다시 시장에 나오느냐”며 “그 전 윤석열 대통령 때는 뭐 하고 현 대통령 탓을 하는 거냐”고 꼬집었다.오 후보가 이날 당선 후 국무회의에 참석해 이재명 대통령에게 직언하겠다는 취지로 말한 데 대해서도 “대통령과 싸워 보수를 재건하겠다는 후보가 당선돼선 안 된다”고 지적했다. 그러면서 “자신의 공권력을 위해 대통령과 날을 세워 사사건건 발목 잡는다면 시민의 삶은 불행해질 것”이라고 목소리를 높였다.정 후보는 이날 유세차 위에서 보내는 시간을 최소화하고 시민을 직접 만나는 도보 유세 위주로 일정을 소화했다. 지선 전 마지막 주말인 만큼 정 후보는 이날 하루에만 서울 7개 자치구(성동·양천·구로·강동·송파·서초·서대문구)를 누비며 마이크 대신 시민 손을 잡았다. 양천구 목동 파리공원 도보 유세 도중 “정원오가 당선되면 오세훈 (재개발) 시스템보다 빨라질 수 있느냐”는 한 시민의 질문에 정 후보는 “목동의 복잡한 (재개발) 문제를 체계적으로 해결하기 위해 각 기관이 참여하는 목동 태스크포스(TF)를 만들려는 것”이라고 설명했다. 이를 지켜보던 양천구 주민 오모(61)씨는 “정원오 어리숙하다더니 말 잘만 하는구먼”이라며 “TV토론도 챙겨봤지만 말솜씨가 의외였다”고 말했다.정 후보는 이날 고척스카이돔을 찾은 야구팬들에게는 “잠실야구장을 돔구장으로 만드는 데 이왕이면 제대로 만들어 달라는 요청이 있었다”며 “시장이 되면 잠실야구장을 제대로 만들어서 세계적 수준의 야구장이 돔구장이 될 수 있도록 하겠다”고 약속했다. 오 후보의 ‘안전불감증’ 이슈를 부각하려는 시도도 계속됐다. 정 후보는 “시장 최고의 덕목은 시민의 생명과 안전을 지키는 일이다. 그런데 (오 후보는) 이것을 남의 일인 양 일관하고 있다”며 “정원오가 시민 여러분을 안전하고 편안하게 뒷받침하겠다”고 강조했다.천양우 기자 yahoo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지