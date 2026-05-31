‘서류만 고소득’ 빚 못 갚는 고령층… 금융권 대출 건전성 ‘경고등’

[노년에 들이닥친 집값 청구서]

자산 부동산 묶여 만회 수단 제한

현행 심사선 상환 여력 반영 못해

고령화 속도 빨라 부채 상승 우려



금융권의 대출 건전성에 경고등이 켜졌다. 연 소득이 충분한 60대 이상 대출 연체율마저 오름세를 보이면서다. 고령층 부채는 은퇴 후 소득 단절, 건강 악화 등 불확실한 변수와 맞물려 있다는 점에서 더 민감하게 봐야 한다. 연체 흐름이 부실로 굳어지면 금융시스템 전반에 부담이 될 수 있다는 우려가 나온다.



31일 김상훈 국민의힘 의원실이 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행로부터 제출받은 ‘연령대·소득 구간별 연체율’ 현황에 따르면 지난 3월 말 기준 연 소득 6000만원이 넘는 60대 이상의 가계대출 잔액은 31조491억원에 달했다. 2021년 21조9258억원에서 매년 증가했다. 같은 기간 신용대출의 흐름도 비슷했다. 지난 3월 말 이들의 신용대출 잔액은 4조7551억원이었다. 2021년에는 3조6733억원에 그쳤다. 가계대출 잔액은 5년 만에 41.6%, 신용대출 잔액은 29.5% 증가했다.





대출 잔액 규모 자체가 전체 금융권을 뒤흔들 수준은 아니다. 문제는 고령층이 연체 상황에서 이를 만회할 수단이 다른 연령층에 비해 크게 제한된다는 데 있다. 60세 이상 가구 자산의 77.6%는 부동산에 묶여 있다. 집은 있지만 쓸 수 있는 현금이 부족한 구조다. 소득이 충분하다고 해도 이를 자녀의 주거비 지원 용도로 사용하기 시작하면 상황은 달라진다. 실질적인 상환 여력은 서류상에 보이는 수치보다 나빠지기 십상이다.



현행 대출 심사 체계는 이런 구조를 충분히 반영하지 못한다. 소득 기준으로 대출 가능 여부와 한도를 판단하는 방식으로는 노인의 실제 상환 가능성을 제대로 측정하기 어렵다. 고령층 대출 연체는 다중채무 연쇄 연체, 자녀 지원 후 신용 관리 포기 등 복합적인 요인이 더해져 일반적인 여신 리스크보다 관리가 까다로운 특성이 있다.



전문가들은 이 구조가 장기적으로 금융권 건전성에 부담을 줄 수 있다고 경고한다. 한국금융연구원은 ‘고령층 가계부채 잔액 비중 변화와 시사점’ 보고서에서 “한국의 빠른 고령화 속도를 고려할 때 고령층의 부채 비중이 계속 상승할 가능성이 크다”며 “주택시장과 거시경제 상황과도 밀접하게 연관돼 있으므로 관련 잠재적 위험을 평가하고 대응 방안을 마련할 필요가 있다”고 지적했다.







다만 금융권은 노인 연체율이 금융 시스템의 중대한 위기로 번질 단계까지 온 것은 아니라고 본다. 은행권 관계자는 “아직까지는 리스크가 관리 가능한 수준으로 판단하고 있다”면서도 “고령층은 소득이 안정적이거나 재산이 많다 해도 상환 불확실성이 크기 때문에 여신 모니터링을 강화하는 등 지속적인 관찰을 하고 있다”고 말했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 금융권의 대출 건전성에 경고등이 켜졌다. 연 소득이 충분한 60대 이상 대출 연체율마저 오름세를 보이면서다. 고령층 부채는 은퇴 후 소득 단절, 건강 악화 등 불확실한 변수와 맞물려 있다는 점에서 더 민감하게 봐야 한다. 연체 흐름이 부실로 굳어지면 금융시스템 전반에 부담이 될 수 있다는 우려가 나온다.31일 김상훈 국민의힘 의원실이 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행로부터 제출받은 ‘연령대·소득 구간별 연체율’ 현황에 따르면 지난 3월 말 기준 연 소득 6000만원이 넘는 60대 이상의 가계대출 잔액은 31조491억원에 달했다. 2021년 21조9258억원에서 매년 증가했다. 같은 기간 신용대출의 흐름도 비슷했다. 지난 3월 말 이들의 신용대출 잔액은 4조7551억원이었다. 2021년에는 3조6733억원에 그쳤다. 가계대출 잔액은 5년 만에 41.6%, 신용대출 잔액은 29.5% 증가했다.대출 잔액 규모 자체가 전체 금융권을 뒤흔들 수준은 아니다. 문제는 고령층이 연체 상황에서 이를 만회할 수단이 다른 연령층에 비해 크게 제한된다는 데 있다. 60세 이상 가구 자산의 77.6%는 부동산에 묶여 있다. 집은 있지만 쓸 수 있는 현금이 부족한 구조다. 소득이 충분하다고 해도 이를 자녀의 주거비 지원 용도로 사용하기 시작하면 상황은 달라진다. 실질적인 상환 여력은 서류상에 보이는 수치보다 나빠지기 십상이다.현행 대출 심사 체계는 이런 구조를 충분히 반영하지 못한다. 소득 기준으로 대출 가능 여부와 한도를 판단하는 방식으로는 노인의 실제 상환 가능성을 제대로 측정하기 어렵다. 고령층 대출 연체는 다중채무 연쇄 연체, 자녀 지원 후 신용 관리 포기 등 복합적인 요인이 더해져 일반적인 여신 리스크보다 관리가 까다로운 특성이 있다.전문가들은 이 구조가 장기적으로 금융권 건전성에 부담을 줄 수 있다고 경고한다. 한국금융연구원은 ‘고령층 가계부채 잔액 비중 변화와 시사점’ 보고서에서 “한국의 빠른 고령화 속도를 고려할 때 고령층의 부채 비중이 계속 상승할 가능성이 크다”며 “주택시장과 거시경제 상황과도 밀접하게 연관돼 있으므로 관련 잠재적 위험을 평가하고 대응 방안을 마련할 필요가 있다”고 지적했다.고령화 시대에 자녀 주거 지원이라는 변수까지 더해지면서 60대 이상의 부채 증가 속도는 다른 연령층보다 빠르게 전개되고 있다. 고소득 60대의 연체율이 2021년부터 한 번도 꺾이지 않고 오름세를 이어간 것은 경기 변동에 의한 것이라기보다 구조적 요인에서 비롯됐을 가능성이 크다.다만 금융권은 노인 연체율이 금융 시스템의 중대한 위기로 번질 단계까지 온 것은 아니라고 본다. 은행권 관계자는 “아직까지는 리스크가 관리 가능한 수준으로 판단하고 있다”면서도 “고령층은 소득이 안정적이거나 재산이 많다 해도 상환 불확실성이 크기 때문에 여신 모니터링을 강화하는 등 지속적인 관찰을 하고 있다”고 말했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지