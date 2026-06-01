웸비의 샌안토니오, NBA 서부 왕좌 등극

최강 OKC 7차전 혈투 끝에 제압

12년만에 챔피언전 뉴욕과 격돌

샌안토니오 스퍼스의 빅터 웸반야마가 31일 오클라호마시티 썬더를 꺾은 뒤 팀 동료 데빈 바셀과 부둥켜안고 있다. AFP연합뉴스

미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 7차전까지 가는 접전 끝에 ‘디펜딩 챔피언’ 오클라호마시티 썬더(OKC)를 꺾고 파이널 무대에 진출했다.



샌안토니오는 31일(한국시간) 오클라호마주 페이컴 센터에서 열린 2025-2026시즌 NBA 서부 콘퍼런스 결승(7전 4승제) 7차전에서 OKC를 111대 103으로 꺾었다. 이로써 샌안토니오는 시리즈 전적 4승 3패로 파이널에 진출했다. 앞서 5차전 패배로 2승 3패 탈락 위기에 몰렸지만 6·7차전을 내리 잡아냈다.



샌안토니오는 통산 여섯 번째자 12년 만의 우승에 도전한다. 동부 콘퍼런스 결승전에서 클리블랜드 캐벌리어스를 4연승으로 제압하고 파이널에 선착한 뉴욕 닉스와 오는 4일부터 맞붙는다. 두 팀은 1999년 파이널에서 격돌한 바 있다. 당시 샌안토니오가 뉴욕을 4승 1패로 꺾고 우승을 차지했다.



이날 웸반야마가 팀 내 최다점인 22점을 넣었고, 줄리안 샴페니가 20점 중 18점을 3점슛으로 올리며 팀을 승리로 이끌었다. 샌안토니오는 단 3점 차 앞선 채 맞이한 4쿼터에서 승기를 잡았다. 켈던 존슨이 3점슛을 연속으로 터뜨렸고, 웸반야마의 외곽포까지 더해져 점수 차를 9점까지 벌렸다. OKC는 에이스 샤이 길저스알렉산더를 앞세워 추격했지만 역부족이었다.



올 시즌 정규시즌 서부 1위를 차지하며 2연패에 도전했던 OKC는 우승 문턱에서 고개를 숙였다. 길저스알렉산더가 35점 9어시스트로 분전했지만 팀 패배를 막지는 못했다. 제일런 윌리엄스가 왼쪽 햄스트링 부상, 에이제이 미첼이 종아리 근육 부상으로 결장한 게 뼈아팠다.







GoodNews paper ⓒ 미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 7차전까지 가는 접전 끝에 ‘디펜딩 챔피언’ 오클라호마시티 썬더(OKC)를 꺾고 파이널 무대에 진출했다.샌안토니오는 31일(한국시간) 오클라호마주 페이컴 센터에서 열린 2025-2026시즌 NBA 서부 콘퍼런스 결승(7전 4승제) 7차전에서 OKC를 111대 103으로 꺾었다. 이로써 샌안토니오는 시리즈 전적 4승 3패로 파이널에 진출했다. 앞서 5차전 패배로 2승 3패 탈락 위기에 몰렸지만 6·7차전을 내리 잡아냈다.샌안토니오는 통산 여섯 번째자 12년 만의 우승에 도전한다. 동부 콘퍼런스 결승전에서 클리블랜드 캐벌리어스를 4연승으로 제압하고 파이널에 선착한 뉴욕 닉스와 오는 4일부터 맞붙는다. 두 팀은 1999년 파이널에서 격돌한 바 있다. 당시 샌안토니오가 뉴욕을 4승 1패로 꺾고 우승을 차지했다.이날 웸반야마가 팀 내 최다점인 22점을 넣었고, 줄리안 샴페니가 20점 중 18점을 3점슛으로 올리며 팀을 승리로 이끌었다. 샌안토니오는 단 3점 차 앞선 채 맞이한 4쿼터에서 승기를 잡았다. 켈던 존슨이 3점슛을 연속으로 터뜨렸고, 웸반야마의 외곽포까지 더해져 점수 차를 9점까지 벌렸다. OKC는 에이스 샤이 길저스알렉산더를 앞세워 추격했지만 역부족이었다.올 시즌 정규시즌 서부 1위를 차지하며 2연패에 도전했던 OKC는 우승 문턱에서 고개를 숙였다. 길저스알렉산더가 35점 9어시스트로 분전했지만 팀 패배를 막지는 못했다. 제일런 윌리엄스가 왼쪽 햄스트링 부상, 에이제이 미첼이 종아리 근육 부상으로 결장한 게 뼈아팠다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지