“집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미

[노년에 들이닥친 집값 청구서]



내 집 마련 돕다보니 빚 제때 못 갚아

60년대생 43% “자녀에 月 88만원 써”

자녀 지원·노후 준비까지 ‘이중 부담’



서울에 사는 60대 정모씨는 최근 빚을 내면서 차용증을 썼다. 예순이 넘어 차용증을 쓰게 될 줄은 몰랐다. 그가 자신의 아파트를 담보로 대출을 받은 이유는 결혼한 아들에게 집을 마련해 주기 위해서였다. 증여도 고민했지만 세금 부담이 만만찮고 내 집만큼은 지키고 싶었다. 정씨는 증여 대신 대출을 택했다.



60대를 맞은 베이비붐 세대는 이른바 ‘마처세대’로 불린다. 부모를 부양하는 마지막 세대이자 자녀에게 부양받지 못하는 첫 세대라는 뜻이다. 소득이 충분한데도 빚을 제때 갚지 못하는 역설적 상황이 이들에게서 집중적으로 나타나는 배경에는 결혼 적령기 자녀의 내 집 마련을 돕기 위한 ‘세대 간 자금 이전 구조’가 자리한다.



30대의 부모 의존 현상은 부동산 현장 곳곳에서 체감된다. 서울 관악구에서 부동산중개소를 운영하는 최모씨는 31일 “부모 지원을 받아 집 사러 오는 30대가 많다. 집값이 이렇게 올랐는데 좋은 직장 다니고 대출 낀다고 해결이 되겠느냐”고 말했다. 또 다른 공인중개사 이모씨는 “계약금 일부를 부모가 지원하는 정도가 아니라 아예 아파트를 살 돈 자체를 부모가 내주는 경우도 흔하다”고 전했다.



서울에 사는 30대 차모씨는 최근 서울 외곽에 있는 아파트를 샀다. 이 과정에서 부모의 도움을 받았다. 차씨는 “부모님께 손을 벌리고 싶지 않았지만 스스로 모은 돈만으로는 부족한 것이 현실이었다”며 “부모님이 먼저 도와주시겠다고 하니 감사하면서도 마음이 편치는 않았다”고 말했다.



데이터를 들여다보면 이런 구조가 보다 선명하게 드러난다. 법원 등기정보광장에 따르면 지난 4월 서울에서 생애 첫 집합건물(아파트·빌라 등)을 구입해 소유권 이전 등기를 신청한 매수인은 이날 기준 7341명으로 집계됐다. 연령대별로는 30~39세가 4231명(57.6%)으로 전체의 절반을 넘었다.









60대 이상의 다중채무자 대출 잔액은 2024년 3분기 말 80조2000억원으로, 2023년 말 72조8000억원보다 10% 넘게 뛰었다. 전 연령대에서 잔액이 증가한 것은 60대 이상이 유일했다. 같은 기간 30대 이하의 다중채무자 대출 잔액은 140조5000억원에서 134조4000억원으로 오히려 4.3% 줄었다.



부모 세대의 자녀 지원은 결혼과 출산에도 영향을 미친다. 자녀의 주택 보유 여부가 결혼과 출산의 수치를 가른다. 국가데이터처에 따르면 집이 없는 32세 남성 10명 중 7명(73%)은 미혼이다. 3년 안에 결혼하는 비율도 주택 소유자(20.3%)가 미소유자(14.9%)를 크게 앞지른다. 출산에서도 격차가 뚜렷하다. 집이 있는 남성 4명 중 1명(26.5%)은 32세부터 3년 안에 아이를 가진 것으로 조사됐다. 반면 집이 없는 경우에는 8명 중 1명(12.5%)으로 뚝 떨어진다. 31세 여성도 주택 소유자의 3년 내 출산율은 28.1%지만 미소유자는 18.5%에 그쳤다. 자녀의 결혼과 출산을 원하는 부모 입장에선 집 지원의 압박이 커질 수밖에 없는 구조다.



노인의 자녀 지원 현상이 우회적인 자산 세습이라는 시각도 있다. 부모가 보유한 주택을 자녀에게 증여하면 증여세 등 세금 부담이 크지만 부모 스스로 빚을 내 자녀 주거 자금을 지원하면 비용이 덜 든다는 계산이 깔려 있다는 것이다. 한국보건사회연구원은 최근 보고서에서 “젊은 세대는 근로소득만으로 자산을 축적하기 어려워 상속이나 증여, 혹은 부채를 이용해 자산을 축적해 간다. 한국에서는 자녀의 주거 독립이나 결혼 등의 생애 사건이 발생하는 자녀를 둔 부모 세대가 20·30대에게 상속이나 증여를 통해 주거 독립을 지원한다”고 설명했다.



재단법인 돌봄과미래 조사에서 1960년대생 중 43%는 “자녀에게 월평균 88만원을 지출하고 있다”고 답했다. 노후 책임에 대해서는 응답자의 89%가 “본인”이라고 답했다. 자신의 노후는 스스로 책임져야 하지만 부모와 자식을 돌봐야 하는 부담을 안고 사는 셈이다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울에 사는 60대 정모씨는 최근 빚을 내면서 차용증을 썼다. 예순이 넘어 차용증을 쓰게 될 줄은 몰랐다. 그가 자신의 아파트를 담보로 대출을 받은 이유는 결혼한 아들에게 집을 마련해 주기 위해서였다. 증여도 고민했지만 세금 부담이 만만찮고 내 집만큼은 지키고 싶었다. 정씨는 증여 대신 대출을 택했다.60대를 맞은 베이비붐 세대는 이른바 ‘마처세대’로 불린다. 부모를 부양하는 마지막 세대이자 자녀에게 부양받지 못하는 첫 세대라는 뜻이다. 소득이 충분한데도 빚을 제때 갚지 못하는 역설적 상황이 이들에게서 집중적으로 나타나는 배경에는 결혼 적령기 자녀의 내 집 마련을 돕기 위한 ‘세대 간 자금 이전 구조’가 자리한다.30대의 부모 의존 현상은 부동산 현장 곳곳에서 체감된다. 서울 관악구에서 부동산중개소를 운영하는 최모씨는 31일 “부모 지원을 받아 집 사러 오는 30대가 많다. 집값이 이렇게 올랐는데 좋은 직장 다니고 대출 낀다고 해결이 되겠느냐”고 말했다. 또 다른 공인중개사 이모씨는 “계약금 일부를 부모가 지원하는 정도가 아니라 아예 아파트를 살 돈 자체를 부모가 내주는 경우도 흔하다”고 전했다.서울에 사는 30대 차모씨는 최근 서울 외곽에 있는 아파트를 샀다. 이 과정에서 부모의 도움을 받았다. 차씨는 “부모님께 손을 벌리고 싶지 않았지만 스스로 모은 돈만으로는 부족한 것이 현실이었다”며 “부모님이 먼저 도와주시겠다고 하니 감사하면서도 마음이 편치는 않았다”고 말했다.데이터를 들여다보면 이런 구조가 보다 선명하게 드러난다. 법원 등기정보광장에 따르면 지난 4월 서울에서 생애 첫 집합건물(아파트·빌라 등)을 구입해 소유권 이전 등기를 신청한 매수인은 이날 기준 7341명으로 집계됐다. 연령대별로는 30~39세가 4231명(57.6%)으로 전체의 절반을 넘었다.30대는 집을 활발하게 사고 있지만 연체율은 거꾸로 낮아졌다. 개인소득과 별개로 자금을 다른 데서 충당하고 있다는 뜻으로 해석된다. 60대 이상은 이미 여러 곳으로부터 빚을 내기 시작했다. 자녀를 위해 기꺼이 빚을 감수하는 경우가 늘어난 것으로 보이는 대목이다.60대 이상의 다중채무자 대출 잔액은 2024년 3분기 말 80조2000억원으로, 2023년 말 72조8000억원보다 10% 넘게 뛰었다. 전 연령대에서 잔액이 증가한 것은 60대 이상이 유일했다. 같은 기간 30대 이하의 다중채무자 대출 잔액은 140조5000억원에서 134조4000억원으로 오히려 4.3% 줄었다.부모 세대의 자녀 지원은 결혼과 출산에도 영향을 미친다. 자녀의 주택 보유 여부가 결혼과 출산의 수치를 가른다. 국가데이터처에 따르면 집이 없는 32세 남성 10명 중 7명(73%)은 미혼이다. 3년 안에 결혼하는 비율도 주택 소유자(20.3%)가 미소유자(14.9%)를 크게 앞지른다. 출산에서도 격차가 뚜렷하다. 집이 있는 남성 4명 중 1명(26.5%)은 32세부터 3년 안에 아이를 가진 것으로 조사됐다. 반면 집이 없는 경우에는 8명 중 1명(12.5%)으로 뚝 떨어진다. 31세 여성도 주택 소유자의 3년 내 출산율은 28.1%지만 미소유자는 18.5%에 그쳤다. 자녀의 결혼과 출산을 원하는 부모 입장에선 집 지원의 압박이 커질 수밖에 없는 구조다.노인의 자녀 지원 현상이 우회적인 자산 세습이라는 시각도 있다. 부모가 보유한 주택을 자녀에게 증여하면 증여세 등 세금 부담이 크지만 부모 스스로 빚을 내 자녀 주거 자금을 지원하면 비용이 덜 든다는 계산이 깔려 있다는 것이다. 한국보건사회연구원은 최근 보고서에서 “젊은 세대는 근로소득만으로 자산을 축적하기 어려워 상속이나 증여, 혹은 부채를 이용해 자산을 축적해 간다. 한국에서는 자녀의 주거 독립이나 결혼 등의 생애 사건이 발생하는 자녀를 둔 부모 세대가 20·30대에게 상속이나 증여를 통해 주거 독립을 지원한다”고 설명했다.재단법인 돌봄과미래 조사에서 1960년대생 중 43%는 “자녀에게 월평균 88만원을 지출하고 있다”고 답했다. 노후 책임에 대해서는 응답자의 89%가 “본인”이라고 답했다. 자신의 노후는 스스로 책임져야 하지만 부모와 자식을 돌봐야 하는 부담을 안고 사는 셈이다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지