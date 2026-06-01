트럼프發 악재 속 고군분투… 이란戰·핵잠·전작권이 분수령
[이재명 정부 1년] 변화무쌍했던 외교·안보
이재명정부의 외교·안보분야 1년은 도널드 트럼프 미국 행정부의 전방위 압박에 따른 대응 행보였다고 해도 과언이 아니다. 정부는 경제와 안보를 아우르는 변화무쌍한 압박 속에서도 관세 협상을 마무리하며 한·미 조인트 팩트시트(JFS) 발표까지 끌어냈다. 미·이란 전쟁 출구전략 모색, 핵추진잠수함 도입 및 전시작전통제권 전환 관련 대미 협상 결과가 집권 2년 차 대외정책의 성패를 가를 전망이다.
이재명정부는 미국발 관세 압박 난제를 안고 출범했다. 세계 각국은 트럼프 대통령이 재취임과 동시에 꺼내든 고관세 해결을 위해 발 빠른 대응에 나섰지만, 한국 정부는 비상계엄과 탄핵 정국이 이어지며 정상외교가 올스톱됐었다. 특히 트럼프 2기 행정부는 동맹국의 안보 역할 확대도 주문했다. 안보 ‘무임승차’를 더는 묵인하지 않겠다며 국내총생산(GDP)의 3.5%까지 국방비 증액을 요구했다. 대북 방어에 주력했던 주한미군의 역할을 대중국 견제로 확대할 가능성도 노골적으로 드러냈다.
정부는 출범 직후부터 통상·안보를 아우르는 각급 간 양자 협상을 수개월째 이어갔다. 트럼프 대통령의 돌발 압박이 간간이 이어졌지만, 정부는 지난해 10월 경북 경주에서 열린 한·미 정상회담에서 돌파구를 마련하며 11월 한·미 JFS를 발표했다. 이 과정에서 통상 이슈 외 한국의 핵잠 건조, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리를 위한 미국의 협력까지 끌어냈다.
일본, 중국과 정상외교를 복원하며 동북아 외교를 정상궤도에 올려놓은 점도 성과로 꼽힌다. 한·일 셔틀 외교를 재가동해 양국 관계를 개선했고, 중국과 두 차례 정상회담을 진행하며 한·중 관계도 빠르게 안정화했다.
다자외교의 장에서 존재감도 보였다. 이 대통령은 취임 12일 만에 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석했고, 9월에는 제80차 유엔 총회 고위급 회기에 참석해 한국 대통령 최초로 유엔 안전보장이사회 공개 토의를 주재했다. 싱가포르 필리핀 아랍에미리트(UAE) 이집트 튀르키예 등을 국빈방문하며 정상 외교를 활발히 이어갔다.
집권 2년 차 외교는 한층 더 복잡다단해질 것으로 보인다. 강대국의 일방주의적 국제 질서가 확산하는 상황에서 탄탄한 한·미동맹도 유지해야 한다. 당장 미·이란 전쟁이 끝나면 미국발 동맹 청구서가 날아올 가능성도 크다. 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리, 핵잠 도입을 위한 협의 진척은 시급한 과제다. 전문가들은 오는 11월 미국 중간선거 전 속도를 내야 한다고 제언한다. 다음 달 한·미 협상단은 서울에서 안보분야 협의를 위한 발족 회의를 개최할 예정이다.
한·미는 전작권 전환에서 큰 틀의 공감대를 이뤘지만, 전환 시기와 조건을 놓고 이견이 있다. 김태형 숭실대 정외과 교수는 “국제 사회의 불확실성이 높아졌고, 각자도생하는 상황에서 한국 정부는 잘 버텼다”면서도 “‘트럼프의 미국’은 계속 도전 과제가 될 것”이라고 진단했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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