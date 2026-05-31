“당선땐 李에 부동산 개선안 전달”

오세훈 서울시장 후보 유세 르포



잠실야구장·동묘 등 휴일 청년층 타깃 행보

인파 몰리며 “사진 찍어주세요” 요청 쇄도

“장동혁한테 분탕” 항의에 “잘하라고 한 것”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 잠실야구장에서 시민과 사진을 찍고 있다. 오 후보는 청년층의 새 명소로 떠오른 동묘벼룩시장도 방문해 이재명정부 부동산 정책 실패를 비판했다. 이병주 기자

“우와 오세훈이다.” “시장님 저도 사진 찍어주세요!”



31일 엘지 트윈스와 기아 타이거즈의 경기가 열리는 잠실야구장. 6·3 지방선거에서 5선 시장을 노리는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 등장하자 많은 시민이 알아보고 몰려들었다. 중앙매표소 앞에서 5분 넘게 시민과 사진을 찍고 악수를 하던 오 후보는 1루 내야석 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 오 후보는 직접 청년들의 카메라에 다가가 손가락으로 기호 2번을 알리는 브이를 표시하거나 휴대폰을 들고 사진을 찍어줬다. 오 후보가 야구장에서 시민들과 찍은 사진은 수백장에 달할 정도였다. 야구장 한 바퀴를 50분가량 돌던 오 후보는 인적이 뜸한 곳이 나타나자 “사람이 많은 데로 가서 인사드려야 하는데”라며 아쉬움을 드러내기도 했다.



6·3 지방선거를 사흘 앞둔 이날 오 후보의 선거 전략은 ‘청년’이었다. 잠실야구장 등 20·30대가 좋아하는 곳과 시민이 몰리는 지역을 돌며 청년층과 더 만나겠다는 구상에 따른 것이다. 오 후보는 이재명정부의 부동산 정책을 재차 지적하며 정부 견제를 위해 본인에게 한 표를 달라고 호소했다.



오 후보의 이날 첫 외부 일정은 등산 초보 코스로 유명한 아차산이었다. 노년층에게 인기가 많지만 최근엔 젊은 등산객 사이에서 입문 코스로 입소문이 났다. 오 후보는 등산로 입구에 서서 30분정도 시민과 사진을 찍거나 인사를 나눴다. 특히 젊은 사람이 지나갈 때면 오 후보는 “와서 사진 찍고 가요”라고 말을 건넸다. 일부 시민이 오 후보를 향해 “선거에서 이겨야 하는데 왜 이렇게 장동혁한테 분탕을 치냐”라고 꾸짖기도 했다. 이에 오 후보는 “장동혁 대표 잘하라고 그러는 거다”라며 소리쳐 답하기도 했다.



청년층에게 성수동보다 인기 명소로 떠오른 동묘벼룩시장도 방문했다. 구제(舊製) 옷을 사기 위해 동묘를 찾은 청년들은 연예인을 보듯 신기해하며 사진을 찍었다. 오 시장을 보러 좁은 길에 사람이 몰려들면서 행인들이 “지나가고 싶은데 왜 길을 막느냐”며 항의할 정도로 혼잡해졌다. 오 시장은 이외에도 암사종합시장과 신흥시장, 홍제폭포, 타임스퀘어, 반포 한강공원 등 주말을 맞아 나들이 나온 시민들을 만나 수차례 사진을 찍고 인사를 나눴다.







박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “우와 오세훈이다.” “시장님 저도 사진 찍어주세요!”31일 엘지 트윈스와 기아 타이거즈의 경기가 열리는 잠실야구장. 6·3 지방선거에서 5선 시장을 노리는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 등장하자 많은 시민이 알아보고 몰려들었다. 중앙매표소 앞에서 5분 넘게 시민과 사진을 찍고 악수를 하던 오 후보는 1루 내야석 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 오 후보는 직접 청년들의 카메라에 다가가 손가락으로 기호 2번을 알리는 브이를 표시하거나 휴대폰을 들고 사진을 찍어줬다. 오 후보가 야구장에서 시민들과 찍은 사진은 수백장에 달할 정도였다. 야구장 한 바퀴를 50분가량 돌던 오 후보는 인적이 뜸한 곳이 나타나자 “사람이 많은 데로 가서 인사드려야 하는데”라며 아쉬움을 드러내기도 했다.6·3 지방선거를 사흘 앞둔 이날 오 후보의 선거 전략은 ‘청년’이었다. 잠실야구장 등 20·30대가 좋아하는 곳과 시민이 몰리는 지역을 돌며 청년층과 더 만나겠다는 구상에 따른 것이다. 오 후보는 이재명정부의 부동산 정책을 재차 지적하며 정부 견제를 위해 본인에게 한 표를 달라고 호소했다.오 후보의 이날 첫 외부 일정은 등산 초보 코스로 유명한 아차산이었다. 노년층에게 인기가 많지만 최근엔 젊은 등산객 사이에서 입문 코스로 입소문이 났다. 오 후보는 등산로 입구에 서서 30분정도 시민과 사진을 찍거나 인사를 나눴다. 특히 젊은 사람이 지나갈 때면 오 후보는 “와서 사진 찍고 가요”라고 말을 건넸다. 일부 시민이 오 후보를 향해 “선거에서 이겨야 하는데 왜 이렇게 장동혁한테 분탕을 치냐”라고 꾸짖기도 했다. 이에 오 후보는 “장동혁 대표 잘하라고 그러는 거다”라며 소리쳐 답하기도 했다.청년층에게 성수동보다 인기 명소로 떠오른 동묘벼룩시장도 방문했다. 구제(舊製) 옷을 사기 위해 동묘를 찾은 청년들은 연예인을 보듯 신기해하며 사진을 찍었다. 오 시장을 보러 좁은 길에 사람이 몰려들면서 행인들이 “지나가고 싶은데 왜 길을 막느냐”며 항의할 정도로 혼잡해졌다. 오 시장은 이외에도 암사종합시장과 신흥시장, 홍제폭포, 타임스퀘어, 반포 한강공원 등 주말을 맞아 나들이 나온 시민들을 만나 수차례 사진을 찍고 인사를 나눴다.오 후보는 유세차에 올라서는 이재명정부의 부동산 정책 실패를 정조준했다. 이날 오전 3대 부동산 정책 개선안 등을 담은 ‘서울시민 5대 명령’을 공개한 오 후보는 “한 번 더 시장직을 허락해 준다면 임기 시작 직후 열리는 국무회의에 참석해 5대 명령을 대통령에게 전달하겠다”고 약속했다. 또 “선거 패배 때문에 이재명 대통령이 여러분에게 죄송하다고 말하는 걸 꼭 들어보고 싶다”며 한 표를 당부했다.박준상 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지