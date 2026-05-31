“엘비스보다 낫다”… 트럼프, 가수 보이콧에 ‘직접 등판’ 예고

‘독립 250주년 콘서트’ 가수 줄하차

분노한 트럼프 ‘마가 집회’ 예고도

케네디센터 명칭 제동 판사도 비판

미국 경찰이 30일(현지시간) 미국 뉴저지주 뉴어크의 이민세관단속국(ICE) 구금시설인 딜레이니 홀 앞에서 시위대를 향해 최루 가스를 발사하고 있다. 이날 이곳에선 연방 이민정책과 수용자 이송에 반대하는 시위가 열렸다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 독립 250주년 기념 콘서트를 둘러싼 가수들의 집단 보이콧 움직임에 “아무도 듣고 싶어 하지 않는 지루하고 불평만 늘어놓는 비싼 가수들”이라고 비난하며 자신이 직접 연설하는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 집회 개최를 거론했다. 워싱턴 DC의 대표적 공연장인 케네디센터에 자신의 이름을 붙이는 명칭 변경 및 이 건물의 전면 개보수에 제동을 건 판사를 향해서도 “트럼프를 증오한다”며 비난을 이어갔다.



CNN은 30일(현지시간) “가수들이 ‘그레이트 아메리칸 스테이트 페어’의 ‘프리덤 250’ 콘서트에서 잇달아 하차하자 트럼프 대통령이 행사의 개막식을 직접 맡게 됐다”고 보도했다. 행사는 6월 25일부터 7월 10일까지 워싱턴DC 내셔널 몰에서 개최될 예정이다.



가수들은 해당 행사가 초당적 성격의 독립 기념행사로 소개됐지만 실제로는 트럼프 대통령이 주도하는 정치 행사라는 점이 뒤늦게 확인됐다고 주장했다. 그래미상을 받은 유명 래퍼 영 MC는 소셜미디어에 “이 행사가 어떤 정치적 연관성이 있는지에 대해 한마디도 듣지 못했다”고 했다. 록밴드 포이즌의 보컬 브렛 마이클스와 컨트리 가수 마르티나 맥브라이드, 펑크밴드 코모도스 등도 같은 이유로 불참을 선언했다.



이처럼 가수들이 줄줄이 공연 라인업에서 이탈하자 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “가수들이 공연을 앞두고 입스(yips·결정적 순간에 심리적으로 위축되는 상태)를 겪고 있다는 사실을 알고 있다”며 “나도 터무니없이 많은 돈을 받으면서 행복해하지 않는 소위 아티스트들은 원치 않는다”고 했다.



이어 “세계 최고의 스타이자 기타 한 대 없이도 엘비스 프레슬리 전성기 시절보다 더 많은 관객을 모으는 사람, 누구보다 조국을 사랑하는 사람, 역사상 가장 위대한 대통령으로 불리는 사람인 도널드 트럼프를 데려와 삼류 아티스트들을 대신하게 하겠다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 콘서트 대신 같은 장소에서 ‘아메리카 이즈 백’ 집회를 개최하는 방안도 검토 중이라고 덧붙였다.







조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 525 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 독립 250주년 기념 콘서트를 둘러싼 가수들의 집단 보이콧 움직임에 “아무도 듣고 싶어 하지 않는 지루하고 불평만 늘어놓는 비싼 가수들”이라고 비난하며 자신이 직접 연설하는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 집회 개최를 거론했다. 워싱턴 DC의 대표적 공연장인 케네디센터에 자신의 이름을 붙이는 명칭 변경 및 이 건물의 전면 개보수에 제동을 건 판사를 향해서도 “트럼프를 증오한다”며 비난을 이어갔다.CNN은 30일(현지시간) “가수들이 ‘그레이트 아메리칸 스테이트 페어’의 ‘프리덤 250’ 콘서트에서 잇달아 하차하자 트럼프 대통령이 행사의 개막식을 직접 맡게 됐다”고 보도했다. 행사는 6월 25일부터 7월 10일까지 워싱턴DC 내셔널 몰에서 개최될 예정이다.가수들은 해당 행사가 초당적 성격의 독립 기념행사로 소개됐지만 실제로는 트럼프 대통령이 주도하는 정치 행사라는 점이 뒤늦게 확인됐다고 주장했다. 그래미상을 받은 유명 래퍼 영 MC는 소셜미디어에 “이 행사가 어떤 정치적 연관성이 있는지에 대해 한마디도 듣지 못했다”고 했다. 록밴드 포이즌의 보컬 브렛 마이클스와 컨트리 가수 마르티나 맥브라이드, 펑크밴드 코모도스 등도 같은 이유로 불참을 선언했다.이처럼 가수들이 줄줄이 공연 라인업에서 이탈하자 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “가수들이 공연을 앞두고 입스(yips·결정적 순간에 심리적으로 위축되는 상태)를 겪고 있다는 사실을 알고 있다”며 “나도 터무니없이 많은 돈을 받으면서 행복해하지 않는 소위 아티스트들은 원치 않는다”고 했다.이어 “세계 최고의 스타이자 기타 한 대 없이도 엘비스 프레슬리 전성기 시절보다 더 많은 관객을 모으는 사람, 누구보다 조국을 사랑하는 사람, 역사상 가장 위대한 대통령으로 불리는 사람인 도널드 트럼프를 데려와 삼류 아티스트들을 대신하게 하겠다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 콘서트 대신 같은 장소에서 ‘아메리카 이즈 백’ 집회를 개최하는 방안도 검토 중이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 같은 날 별도 게시물에서 케네디센터와 관련한 법원 판결도 강하게 비판했다. 그는 ‘트럼프 케네디센터’로의 명칭 변경 및 개보수 계획에 제동을 건 크리스토퍼 쿠퍼 워싱턴 연방지방법원 판사를 겨냥해 “심각한 이해 상충에 휩싸인 비뚤어진 판사”라고 주장했다. 트럼프 대통령은 상호관세와 출생시민권 문제를 둘러싼 소송도 거론하며 “미국의 사법 시스템은 조작돼 있다”고 주장했다. 앞서 트럼프 행정부가 추진한 17억7600만 달러(약 2조6700억원) 규모의 ‘반무기화 기금’도 법원에 제동이 걸렸다. 버지니아주 알렉산드리아 연방지방법원의 레오니 브링케마 판사는 지난 29일 기금 조성과 집행을 일시 중단하도록 명령했다. 해당 기금은 전임 바이든 행정부 시절 권력 남용 피해자 지원을 명분으로 조성될 예정이었지만 현재 여러 건의 소송에 걸려 있다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지