손흥민 쾅쾅! 조규성 쾅쾅!… 감 잡은 월드컵

[And 스포츠]

홍명보호, 고지대 리허설 골잔치

중미 트리니다드토바고 5-0 완파

깜짝 승선 이기혁·옌스도 합격점

홍 “약체였지만 의미있는 평가전”

31일(한국시간) 미국 유타주 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 손흥민이 전반 첫 골을 성공시킨 뒤 크로스를 연결해준 김문환과 함께 기뻐하고 있다. 연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞둔 홍명보호가 고지대 첫 리허설에서 골 잔치를 벌였다. 골 가뭄에 시달리던 손흥민(LAFC)도 멀티골을 터뜨리며 예열을 마쳤다. 홍명보 감독은 “결과와 내용 모두 좋았다”며 모처럼 만족감을 드러냈다.



한국 축구대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 5대 0 대승을 거뒀다. 승리는 예상됐던 경기였다. 상대는 FIFA 랭킹 102위로 한국(25위)보다 한 수 아래로 평가받는 팀이다. 다만 경기가 해발 1387m 고지대에서 펼쳐지는 데다 본선을 앞둔 최종 리허설인만큼 떠안은 과제가 많았다.



이날 가장 반가운 장면은 ‘캡틴’ 손흥민의 멀티골이었다. 손흥민은 전반 40분 김문환(대전)의 땅볼 크로스를 받아 문전에서 간결한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이어 3분 뒤엔 페널티킥으로 추가 골을 넣었다. 손흥민은 올 시즌 소속팀에서 아직 리그 골이 없어 우려를 낳았다. 하지만 “월드컵을 위해 골을 아껴놨나 보다”던 농담을 현실로 만들었다.



후반 헤더로 골을 넣은 조규성. 연합뉴스

손흥민이 물꼬를 트자 다른 공격수들도 화답했다. 후반엔 손흥민 대신 투입된 조규성(미트윌란)이 멀티골을 뽑아냈다. 교체 투입 5분 만에 전매특허인 헤더골이 나왔다. 후반 32분에는 머리가 아닌 발로 또 한 번 골문을 뚫었다. 여기에 황희찬(울버햄프턴)까지 페널티킥으로 득점 행렬에 합류했다. 이들은 지난 3월 유럽 원정 2연전에서 단 한 골도 넣지 못했던 아쉬움을 말끔히 털어냈다.



대표팀은 고지대에도 순조롭게 적응하고 있는 모습이다. 대표팀은 해발 1571m 멕시코 과달라하라에서 열리는 조별리그 1·2차전을 대비해 미국 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행하고 있다. 부상 탓에 지난해 10월이 마지막 A매치였던 황인범(페예노르트)도 오랜만에 그라운드를 밟았다. 짧은 시간이지만 중원에서 여전한 존재감을 드러냈다. 홍 감독은 후반엔 황인범과 이재성의 중원 조합을 실험하기도 했다.







홍 감독은 “상대가 약했다는 생각을 할 수도 있지만 평가전의 의미를 볼 때 모든 것을 잘 찾았다”며 “전체적으로 결과와 내용 모두 굉장히 좋았다”고 자평했다. 손흥민도 “3월 평가전 두 번으로 많이 떨어졌던 자신감을 끌어올리는 데 도움이 됐을 것”이라며 “선수끼리 뭉쳐서 무너지지 않는 모습을 보여준 건 충분히 칭찬받아야 한다”고 말했다.



다만 마냥 웃을 수는 없었다. 이날 조유민(샤르자)과 배준호(스토크시티)가 후반 부상으로 그라운드를 빠져나갔다. 조유민은 오른쪽 발바닥을 다쳐 정밀 검진을 받을 예정이다.



트리니다드토바고의 전력이 예상보다 훨씬 약해 당장 수비에서의 약점 등을 확인할 기회가 없었던 것도 아쉬운 점으로 꼽힌다. 오는 4일 있을 마지막 평가전 상대인 엘살바도르도 FIFA 100위로 약체다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞둔 홍명보호가 고지대 첫 리허설에서 골 잔치를 벌였다. 골 가뭄에 시달리던 손흥민(LAFC)도 멀티골을 터뜨리며 예열을 마쳤다. 홍명보 감독은 “결과와 내용 모두 좋았다”며 모처럼 만족감을 드러냈다.한국 축구대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 5대 0 대승을 거뒀다. 승리는 예상됐던 경기였다. 상대는 FIFA 랭킹 102위로 한국(25위)보다 한 수 아래로 평가받는 팀이다. 다만 경기가 해발 1387m 고지대에서 펼쳐지는 데다 본선을 앞둔 최종 리허설인만큼 떠안은 과제가 많았다.이날 가장 반가운 장면은 ‘캡틴’ 손흥민의 멀티골이었다. 손흥민은 전반 40분 김문환(대전)의 땅볼 크로스를 받아 문전에서 간결한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이어 3분 뒤엔 페널티킥으로 추가 골을 넣었다. 손흥민은 올 시즌 소속팀에서 아직 리그 골이 없어 우려를 낳았다. 하지만 “월드컵을 위해 골을 아껴놨나 보다”던 농담을 현실로 만들었다.손흥민이 물꼬를 트자 다른 공격수들도 화답했다. 후반엔 손흥민 대신 투입된 조규성(미트윌란)이 멀티골을 뽑아냈다. 교체 투입 5분 만에 전매특허인 헤더골이 나왔다. 후반 32분에는 머리가 아닌 발로 또 한 번 골문을 뚫었다. 여기에 황희찬(울버햄프턴)까지 페널티킥으로 득점 행렬에 합류했다. 이들은 지난 3월 유럽 원정 2연전에서 단 한 골도 넣지 못했던 아쉬움을 말끔히 털어냈다.대표팀은 고지대에도 순조롭게 적응하고 있는 모습이다. 대표팀은 해발 1571m 멕시코 과달라하라에서 열리는 조별리그 1·2차전을 대비해 미국 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행하고 있다. 부상 탓에 지난해 10월이 마지막 A매치였던 황인범(페예노르트)도 오랜만에 그라운드를 밟았다. 짧은 시간이지만 중원에서 여전한 존재감을 드러냈다. 홍 감독은 후반엔 황인범과 이재성의 중원 조합을 실험하기도 했다.깜짝 승선한 이기혁(강원)의 왼쪽 스토퍼, 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 왼쪽 윙백 기용 실험도 합격점을 받았다. 두 선수는 공격 시 왼쪽 풀백과 왼쪽 윙어로 변신해 공격에 활력을 불어넣었다. 생애 두 번째 A매치인 이기혁은 풀타임을 뛰며 과감한 전환 패스로 경기 흐름을 바꿨다. 홍 감독은 “우리가 준비한 전술 형태대로 잘 됐다”고 밝혔다.홍 감독은 “상대가 약했다는 생각을 할 수도 있지만 평가전의 의미를 볼 때 모든 것을 잘 찾았다”며 “전체적으로 결과와 내용 모두 굉장히 좋았다”고 자평했다. 손흥민도 “3월 평가전 두 번으로 많이 떨어졌던 자신감을 끌어올리는 데 도움이 됐을 것”이라며 “선수끼리 뭉쳐서 무너지지 않는 모습을 보여준 건 충분히 칭찬받아야 한다”고 말했다.다만 마냥 웃을 수는 없었다. 이날 조유민(샤르자)과 배준호(스토크시티)가 후반 부상으로 그라운드를 빠져나갔다. 조유민은 오른쪽 발바닥을 다쳐 정밀 검진을 받을 예정이다.트리니다드토바고의 전력이 예상보다 훨씬 약해 당장 수비에서의 약점 등을 확인할 기회가 없었던 것도 아쉬운 점으로 꼽힌다. 오는 4일 있을 마지막 평가전 상대인 엘살바도르도 FIFA 100위로 약체다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지