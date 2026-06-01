노른자 ‘압구정·반포’ 수주전서 웃은 현대·삼성
현대건설, 압구정 6곳 절반 수주
삼성물산은 브랜드 영향력 확대
하반기 ‘선별수주’ 물밑 싸움 예상
지난 주말 서울 도시정비사업 시장의 이목을 끌었던 압구정5구역(사진 왼쪽)과 신반포 19·25차(오른쪽) 재건축 사업의 시공사가 결정됐다. 조합원들은 각각 현대건설과 삼성물산의 손을 들어줬다. 한강변 재건축 사업장으로서 상징성이 큰 단지들인 탓에 ‘브랜드 헤리티지’가 선택된 모양새다.
31일 정비업계에 따르면 전날 압구정5구역 재건축정비사업조합은 시공사 선정 총회를 열고 현대건설을 시공사로 최종 선정했다. 전체 1199명의 조합원 가운데 1016명(84.7%)이 투표했고, 이 중 599명(58.9%)이 현대건설에 표를 던졌다. 현대건설과 경쟁한 DL이앤씨는 398표(39.2%)를 받았다. 이로써 압구정5구역은 ‘압구정 현대 갤러리아’로 탈바꿈하게 됐다.
압구정5구역은 한양 1·2차 아파트를 재건축해 1397가구를 공급하는 사업이다. 조합이 제시한 사업비는 1조4960억원 수준이다. 5구역은 압구정2~4구역보다 사업 규모는 작지만 유일하게 경쟁입찰이 이뤄져 시장의 관심이 컸다.
현대건설은 지난해 9월 압구정2구역, 지난 25일 3구역에 이어 5구역까지 시공권을 확보하며 압구정 재건축 6개 구역의 절반을 수주했다. 세 곳의 수주 규모를 합산하면 9조8000억원을 넘는다.
같은 날 서초구에선 신반포 19·25차 재건축조합의 시공사 선정 총회가 열렸다. 잠원동 61-1번지 일대 신반포 19·25차와 한신진일, 잠원CJ를 613가구 규모의 한 단지로 재조성하는 사업이다. 조합이 제시한 총 사업비는 6300억원 규모다.
이곳에서는 삼성물산과 포스코이앤씨가 맞붙었다. 결과는 삼성물산의 승리였다. 조합원 총 438명 중 399명이 투표에 참여했고, 이 중 239명(60.0%)이 삼성물산에 찬성표를 던졌다. 삼성물산은 ‘래미안 일루체라’를 단지명으로 제안했다. 이로써 삼성물산은 반포·잠원 지역에서 래미안 브랜드의 영향력을 더욱 확대하게 됐다.
서울 도시정비사업 시장은 하반기에도 치열할 전망이다. 다만 한 사업지에서 여러 건설사가 맞붙으며 불꽃이 튀기보다는 ‘선별 수주’를 위한 치열한 물밑 싸움이 전개될 공산이 크다. 올 상반기 현대건설(누적 수주액 8조원대), GS건설(5조원대), 삼성물산(3조원대)을 중심으로 한 3파전이 펼쳐지면서다. 건설업을 둘러싼 환경이 좋지 않은 탓에 조합원들이 안정성을 택하는 흐름이 강해진 것으로 보인다.
이에 상위 10대 건설사들은 현대·GS·삼성과의 출혈경쟁을 피하면서 주요 지역의 사업지를 선점하려는 움직임이 활발하다. 하반기에는 성수, 목동, 여의도 지역 정비사업지들이 시공사 선정 절차를 앞두고 있다.
먼저 공사비만 1조4000억여원에 이르는 성수4지구는 오는 27일 시공사 선정 총회가 열릴 예정이다. 성수4지구는 현재 대우건설과 롯데건설이 경쟁하고 있다. 목동에서는 재건축 사업 속도가 가장 빠른 6단지가 오는 27일 시공사 선정 총회를 계획하고 있다. 우선협상대상자로 선정된 DL이앤씨의 수의계약이 예상된다. 이밖에도 ‘여의도 최대어’로 꼽히는 여의도 시범아파트도 시공사 선정 절차에 돌입했다. 업계에서는 목동 7단지와 여의도 시범아파트에서 경쟁 입찰이 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.
한 건설사 관계자는 “기회비용이 크다 보니 경쟁입찰을 피하기 위한 눈치싸움과 상위 건설사 세 곳을 피해 사업지를 선점하기 위한 경쟁도 치열하다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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