1년 내내 개혁 줄타기… 지선·8월 전대가 리더십 가늠자
당청, 일부 개혁입법 놓고 파열음
친청·친명 당권놓고 대결 불가피
더불어민주당 개혁성향 당원을 기반으로 성장한 이재명 대통령은 확장·실용노선 속에서도 사법부와 검찰 대상 개혁 과제에 있어선 단호한 결단을 주저하지 않았다. 그러나 이 대통령 의중을 훨씬 앞질러 가는 당의 강성 개혁 기조를 맞아 조정자로서 아슬아슬한 줄타기를 해온 것도 사실이다. 이 대통령의 높은 지지율을 따라가지 못하는 당 지지율 속에서 치러지는 이번 6·3 지방선거 결과와 8월 전당대회에 당 안팎의 많은 시선이 쏠리고 있다.
이 대통령은 줄곧 속도감 있는 입법을 주문해 왔다. 민주당은 취임 이튿날 국회 본회의를 열어 내란·김건희·순직해병 특검법 등 이른바 ‘3대 특검법’을 처리했다. 윤석열정부 시절 대통령 재의요구권(거부권)에 막혔던 방송3법과 노란봉투법, 상법 개정안, 사법3법, 내란전담재판부 설치법 등도 잇따라 국회 문턱을 넘었다.
하지만 일부 개혁 입법 과정에서는 당청 간 시각차도 노출됐다. 대표적인 사례가 검찰청 폐지와 중대범죄수사청·공소청 신설을 골자로 한 검찰개혁 입법이다. 당시 민주당 강경파는 검찰에 어떠한 형태의 수사권도 남겨선 안 된다고 주장했지만, 이 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 보완수사에 대해 “예외적으로 필요한 경우가 있다”고 언급했다. 그럼에도 당내 반발이 이어지자 “모두를 개혁 대상으로 몰아 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”고 재반박했다.
대통령에게 권력이 집중되는 취임 1년 동안 당청 간 크고 작은 긴장이 이어져 왔다는 점은 향후 민주당 리더십 구축과정에 관심을 집중시키고 있다. 우선 무엇보다 이번 지선 성적표가 주목받고 있다. 통상 새 정부 첫 전국단위 선거는 정부 성적표여야 하지만 이번 지선은 민주당 지도부에 대한 평가 성격도 있다는 게 중론이다. 지선 결과가 당권 경쟁의 서막이 되는 셈이다. 8월 전대에서 선출되는 새 지도부는 사실상 2028년 총선 공천권까지 쥐게 돼 이재명정부 중반기 당청 관계에 막강한 영향을 미칠 수 있다. 정청래 대표를 중심으로 한 현 지도부와 비당권파 친명(친이재명)계 간 피할 수 없는 전면 대결이 시작될 것이라는 관측이 나오는 이유다.
한 여권 고위 관계자는 “모두가 당청 갈등은 없다고 말하지만 지난 1년 동안 물밑에선 긴장이 있었던 것도 사실”이라며 “청와대는 원활한 국정 운영을 가장 중요하게 생각하는 만큼 당과 손발이 잘 맞는 지도부를 원할 수밖에 없다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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