박민지, KLPGA 역대 세 번째 20승 고지에
MBN여자오픈 10언더파 206타
박민지(27·사진)가 한국여자프로골프(KLPGA)투어 통산 20승 고지를 밟았다.
박민지는 31일 경기도 양평 더스타휴 골프&리조트(파72)에서 열린 KLPGA투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 보기 없이 버디만 8개를 쓸어 담아 8언더파 64타를 쳤다. 최종 합계 10언더파 206타를 기록한 박민지는 ‘루키’ 김지윤의 추격을 2타 차로 따돌리고 시즌 첫 승, 통산 20승째를 거뒀다. KLPGA투어 통산 20승 달성은 고 구옥희, 신지애(38)에 이어 역대 세 번째다.
선두에 5타 뒤진 공동 10위로 최종 라운드에 들어간 박민지는 이날 코스 레코드 타이 기록을 수립하는 무서운 뒷심을 발휘해 우승 상금 1억8000만원의 주인공이 됐다.
박민지는 2021년과 2022년에 각각 6승씩 몰아치며 KLPGA투어의 압도적인 대세로 자리 잡았다. 2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈 4연패 이후 2년 가까이 승수를 추가하지 못하다가 ‘약속의 땅’ 더스타휴에서 20승의 마지막 퍼즐을 꿰맞췄다.
박민지는 경기 후 인터뷰에서 “평소 연습할 때 20승 소감을 어떻게 말할지 생각했는데 막상 우승하니 실감이 나지 않는다”며 “2017년 루키 시즌 때 20승 하고 은퇴하겠다고 마음 먹었는데 이렇게 빨리 할 줄 몰랐다. 후배들의 모범이 되는 선수가 되도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 미국여자프로골프(LPGA)투어 4년 차 주수빈이 생애 첫 승 기회를 잡았다. 주수빈은 31일(한국시간) 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔&골프클럽의 베이 코스(파71)에서 열린 숍라이트 LPGA(총상금 200만 달러) 이틀째 2라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 4개를 잡아 3언더파 68타를 쳤다. 중간 합계 8언더파 134타를 기록한 주수빈은 공동 6위에서 단독 선두로 도약했다. 4언더파 138타를 친 이소미 등 5명의 공동 2위 그룹과 4타 차로 최종 라운드를 시작한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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