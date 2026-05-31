몸 낮춘 정청래 “호남에 효도”… 서울 파고든 장동혁, 청년 공략
민주, 호남·충청 등 돌며 세몰이
전남 범진영 간 접전… 적극 구애
국힘, 성수동·강남역서 투표 독려
李대통령 투표지 노출 논란 공세
6·3 지방선거 전 마지막 휴일인 31일 여야는 전국 곳곳에서 유세 총력전을 펼쳤다. 더불어민주당은 호남과 충청, 경기 동남부를 중심으로 광역단체장은 물론 기초단체장·기초의원 선거까지 조직력을 동원하며 의석 확대 각오를 다졌다. 국민의힘은 서울 도심을 중심으로 이재명 대통령과 집권당 견제론을 내세우며 막판 표몰이에 나섰다.
정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 호남과 충청을 잇달아 방문해 정권 안정과 내란 척결을 외쳤다. 정 위원장은 장길선 전남 구례군수 후보 지원 유세에서 “이번 선거는 민주당 출신 이재명 대통령에게 힘을 실어드리는 선거”라며 “이 대통령을 지지하는, 이 대통령을 밀어주고 싶은 국민은 모두 투표장으로 나오셔서 민주당 기호 1번을 찍어 달라”고 지지를 호소했다.
전통 텃밭이지만 조국혁신당과 무소속 후보의 거센 도전에 직면한 호남 유권자에게 한껏 몸을 낮추기도 했다. 정 위원장은 “민주당은 호남에 진 빚이 많다. 이 대통령 국정 철학에 맞게 여러분의 희생이 헛되지 않도록, 특별한 보상을 할 수 있도록 성심성의껏 노력하겠다”며 “호남이 민주주의를 지켜주고 민주당을 지켜준 부모 같은 존재라는 사실을 잘 알고 호남에 효도하는 심정으로 정치하겠다”고 말했다. 사전투표 결과 전남 투표율은 38.95%로 전국 최고를 기록했다. 특히 신안(61.31%) 진도(55.03%) 함평(54.21%) 강진(52.16%) 담양(51.89%) 등 범진보 진영 간 접전을 벌이는 지역에서 유독 높은 투표율이 나타나 민심 이반 신호라는 해석이 나오기도 했다.
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 20·30세대 유동인구가 많은 서울 마포구 연남동과 성동구 성수동, 강남구 강남역 일대를 잇달아 찾아 투표 참여를 독려했다. 보수화 추세가 감지되는 청년층을 겨냥한 행보다. 장 위원장은 ‘커피 한잔의 자유, 투표로 지키자’는 문구의 손팻말을 들고 연석에 올라 “6월 3일 기호 2번 국민의힘으로 투표해 달라”고 목소리를 높였다.
장 위원장은 이 대통령의 사전투표소 내 투표지 노출 논란에 대한 공세도 이어갔다. 전날 서울경찰청을 찾아 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 고발한 데 이어 이날 국회 기자간담회에서 “사전투표 사흘 전까지 시장을 돌아다니며 노골적으로 선거운동을 하더니 사전투표장에선 기표한 투표용지를 들고나와 흔들었다”며 “내가 찍은 후보를 찍으라는 불법 선거운동”이라고 주장했다. 이 대통령의 “투표 독려가 불편한 정치인이나 정치집단이 있다면 그들이 바로 구태 기득권자”라는 엑스(X) 글에는 “무능, 무자격 후보를 선거에 몽땅 세운 민주당이야말로 구태 기득권이 표본”이라며 “심판받아야 할 부패 권력이 이 대통령과 민주당”이라고 맞받았다. 한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보도 “권력으로 자기 재판 공소를 취소하는 것이 바로 최악의 저질 정치”라고 비판에 가세했다.
김혜원 이형민 기자 kime@kmib.co.kr
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