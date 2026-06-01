코인 지급 미루는 새 70% 폭락… 법원 “하락분 25% 배상하라”
약속했던 2억개 가치 30억→6억
변동성 감안 5억4600만원만 인정
수십억원 상당의 가상자산 지급 약속이 지연되는 사이 가격이 폭락했다면 그로 인한 손해의 일부를 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔다. 법원은 시세 변동성이 큰 가상자산의 특성을 고려해 하락분 전부가 아닌 25%에 대해서만 배상 책임을 인정했다.
31일 법조계에 따르면 서울고법 민사38-3부(재판장 박성윤)는 지난 4월 권모씨가 상품권 회사 A사를 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결했다. 법원은 A사가 계약대로 권씨에게 B코인 2억개를 인도하고, 권씨와 권씨의 채권자에게 도합 5억4600만원을 지급하라고 판결했다.
A사 의장 이모씨는 2021년 12월 자사 영업대표였던 권씨에게 국내 상장을 목표로 하던 B코인 2억개를 지급하는 내용의 계약을 체결했다. 지급 시한은 국내 상장일 기준 30일 이내, 상장이 무산될 경우에는 2022년 9월 30일로 정했다.
문제는 B코인은 상장되지 않으면서 불거졌다. 약속된 시한이 지났지만 A사는 권씨에게 코인을 지급하지 않았다. 권씨는 소송을 제기했으나 그사이 약속한 B코인의 가치는 30억원에서 6억원까지 떨어졌다. 지급 시한 다음 날(2022년 10월 1일) 기준 개당 14.97원이었던 가치가 1심이 마무리된 2024년 3월에는 개당 3원 수준으로 급락한 것이다.
1심은 A사의 지급 지연으로 인한 손해배상 책임을 인정하면서도 시세하락분 전체(24억원)가 아닌 25%(5억9700만원)를 배상금액으로 봤다. 재판부는 “초기 단계 가상자산은 통상적인 가상자산보다도 시세 변동성이 크고, 권씨가 시세차익을 기대하고 위험을 감수한 채 금전이 아닌 코인 지급을 요구했다”며 “배상책임을 25%로 제한하는 것이 상당하다”고 밝혔다.
항소심의 결론도 같았다. 항소심은 “장기간 채무를 불이행한 A사는 아무런 책임을 지지 않고 그 손해를 모두 권씨가 부담하도록 하는 것보다는 A사의 손해배상 책임은 인정하되 가상자산에 내재된 특성 등을 고려하여 그 책임을 제한하는 것이 형평에 부합한다”고 판시했다. 또 권씨가 B코인을 받으면 단기간에 매도하려고 했던 점 등을 A사도 알았다고 판단, 시세하락분의 25%를 배상책임으로 인정했다. 다만 항소심 변론 종결일 기준으로 B코인 가격이 개당 4.04원으로 올라 배상액은 5억4600만원으로 줄었다.
A사 측은 지난 8일 대법원에 상고했다. 이 사건에 대한 대법원 판단은 시세 변동이 큰 가상자산 관련 손해배상소송의 기준점이 될 것으로 전망된다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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