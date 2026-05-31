“하루 1.7조 적자”… 中에 칼 빼든 EU
EU “유럽 산업 실존적 위기”
中, ‘단호한 반격’ 보복 예고
유럽연합(EU)이 중국과의 무역 불균형 해소를 위해 세이프가드(긴급수입제한조치) 확대 등을 추진하자 중국이 ‘단호한 반격’을 예고하며 반발하고 나섰다.
31일 중국 관영 신화통신, 로이터통신 등에 따르면 중국 상무부는 30일 성명을 내고 “만약 유럽 측이 일방적으로 새로운 무역수단을 내놓고 차별대우를 한다면 단호한 반격과 효과적인 조치를 통해 중국의 이익을 보호할 것”이라고 밝혔다. 이어 “유럽 측이 세계무역기구(WTO) 규칙을 준수하며 자유무역과 공정경쟁을 견지하고 보호주의와 일방주의에 단호히 반대하기를 바란다”고 전했다.
관영 중국중앙TV(CCTV)도 29일 소셜미디어 계정 ‘위위안탄톈’을 통해 “중국은 무역 마찰이 낯설지 않고 두렵지 않다. 끝까지 싸울 것”이라며 EU에 대한 보복을 예고했다.
EU 집행위원회 산하 경쟁력위원회는 29일(현지시간) 성명을 내고 “현재의 대중국 무역·투자 관계는 지속 가능하지 않다”면서 “경제와 안보 이익이 밀접하게 얽혀있기 때문에 두 영역 모두에서 강력하고 일관된 대응이 요구된다”고 밝혔다.
스테판 세주르네 EU 번영·산업전략 담당 집행위원은 이날 언론 인터뷰에서 일부 산업 분야에서 중국산 수입품이 ‘실존적’ 위기가 되고 있다며 세이프가드 확대 등 무역 방어 수단이 필요하다고 말했다.
그는 “유럽의 화학, 금속, 청정 기술 등의 산업이 중국의 불공정 경쟁으로 파괴될 위험에 처했다”며 “EU의 대중국 무역 적자가 하루 10억 유로(약 1조7044 억원)이고 중국의 과잉생산 탓에 2900만개의 일자리가 위험에 빠졌다”고 지적했다. EU는 수입쿼터와 관세, 세이프가드 외에 새로운 제재 수단도 검토 중이다.
EU는 28일 중국 전자상거래 플랫폼 테무가 안전 기준을 충족하지 못하는 불법 제품을 판매했다며 2억 유로(3490억원)의 과징금을 부과했다. 중국 전자상거래 기업 징둥닷컴의 독일 전자제품 소매업체 세코노미 인수에 대해선 역외보조금 규정 위반 여부를 심층 조사하기로 했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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