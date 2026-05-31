미국·이란, 계속되는 호르무즈 신경전

미, 이란 이동 상선에미사일 공격

해협 관리기구 제재 대상 지정도

이란, 美 압박에 맞서 오만과 밀착

이란 친정부 시위 참가자들이 30일(현지시간) 수도 테헤란의 이슬람혁명광장에서 이란 국기를 흔들고, 휴대전화 불빛을 밝힌 채 구호를 외치고 있다. AP연합뉴스

종전을 위한 미국과 이란의 협상이 종착점을 찾지 못하는 상황에서 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 신경전도 계속되고 있다. 미국은 통행료 없는 해협 개방 입장을 고수하며 이란 항구로 향하는 상선에 미사일을 발사했다.



피트 헤그세스 미 국방장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 이후 기자회견에서 “(이란에 대한) 봉쇄 작전은 철통같이 유지되고 있다”며 “종전 협상이 결렬될 경우 군사 개입을 재개할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이어 회의 기간 호르무즈 해협 문제가 자주 언급됐다며 전 세계가 자유롭게 이용할 수 있는 통행료 없는 해협이 돼야 한다고 강조했다.



미 중부사령부는 전날 오만만에서 이란 항구로 이동하던 상선에 미사일 공격을 가했다고 이날 밝혔다. 경고에도 선박이 불응하자 헬파이어 미사일을 발사해 엔진을 망가뜨렸다고 설명했다.



블룸버그통신은 29일 미국 재무부 성명을 인용해 “미국인은 호르무즈 해협 통행료 지불과 관계없이 이란 정부가 제공하는 안전 통항 서비스 등 모든 서비스를 이용해선 안 된다”고 보도했다. 앞서 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 페르시아만해협청(PGSA)을 ‘특별지정국민 및 차단대상’(SDN)으로 지정했다. PGSA를 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 공모한 ‘상선 갈취 조직’으로 규정하고, 통행료 수익이 IRGC에 흘러들어간다고 본 것이다.



PGSA는 엑스(옛 트위터)에 “전장과 외교에서 확보하지 못한 해협 통제권을 제재를 통해 얻을 수 없다”며 “미국의 제재가 해협 통제권 확보의 성과를 보여주는 증거”라고 반발했다. 이란은 해협 통제를 위해 오만과 밀착하는 행보도 보였다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 엑스에 “바드르 알부사이디 오만 외무장관과 국제법에 따른 호르무즈 해협의 향후 관리 방안을 논의했다”고 밝혔다.







천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종전을 위한 미국과 이란의 협상이 종착점을 찾지 못하는 상황에서 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 신경전도 계속되고 있다. 미국은 통행료 없는 해협 개방 입장을 고수하며 이란 항구로 향하는 상선에 미사일을 발사했다.피트 헤그세스 미 국방장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 이후 기자회견에서 “(이란에 대한) 봉쇄 작전은 철통같이 유지되고 있다”며 “종전 협상이 결렬될 경우 군사 개입을 재개할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이어 회의 기간 호르무즈 해협 문제가 자주 언급됐다며 전 세계가 자유롭게 이용할 수 있는 통행료 없는 해협이 돼야 한다고 강조했다.미 중부사령부는 전날 오만만에서 이란 항구로 이동하던 상선에 미사일 공격을 가했다고 이날 밝혔다. 경고에도 선박이 불응하자 헬파이어 미사일을 발사해 엔진을 망가뜨렸다고 설명했다.블룸버그통신은 29일 미국 재무부 성명을 인용해 “미국인은 호르무즈 해협 통행료 지불과 관계없이 이란 정부가 제공하는 안전 통항 서비스 등 모든 서비스를 이용해선 안 된다”고 보도했다. 앞서 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 페르시아만해협청(PGSA)을 ‘특별지정국민 및 차단대상’(SDN)으로 지정했다. PGSA를 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 공모한 ‘상선 갈취 조직’으로 규정하고, 통행료 수익이 IRGC에 흘러들어간다고 본 것이다.PGSA는 엑스(옛 트위터)에 “전장과 외교에서 확보하지 못한 해협 통제권을 제재를 통해 얻을 수 없다”며 “미국의 제재가 해협 통제권 확보의 성과를 보여주는 증거”라고 반발했다. 이란은 해협 통제를 위해 오만과 밀착하는 행보도 보였다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 엑스에 “바드르 알부사이디 오만 외무장관과 국제법에 따른 호르무즈 해협의 향후 관리 방안을 논의했다”고 밝혔다.한편 중재국인 카타르의 셰이크 사우드 빈 압둘라흐만 알사니 부총리는 종전 합의를 위한 절충안으로 한시적 통행료 부과를 언급했다. 그는 “영구적 통행료 부과는 반대지만 기뢰 제거나 한시적으로 활용하겠다고 밝힌 특정 기간의 경우엔 협상의 여지가 있다”고 밝혔다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지