[단독] 박상용 ‘직무정지 무기한 연장’에… “법무부 장관 직권남용” 철회 청원
“징계위 판단 없이 자의적 조치”
정치적 중립 위반 소지도 언급
쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 법무부의 직무정지 무기한 연장 조치를 철회해 달라는 취지의 청원을 낸 것으로 파악됐다. 박 검사는 “무기한 연장은 위법하며 법무부 장관의 직권남용”이라고 지적했다.
31일 법조계에 따르면 박 검사는 지난 29일 법무부의 무기한 직무집행정지가 위법하고 철회돼야 한다며 국민신문고에 청원서를 제출했다. 법무부가 최대 6월 5일까지였던 직무정지 기간을 ‘별도 발령 시’까지 무기한 연장한 것을 두고 대응에 나선 것이다. 법무부는 지난 28일 대검 감찰과와 인천지검 등에 박 검사의 직무를 6월 6일부터 별도 발령 시까지 정지한다는 내용의 공문을 보냈다. 법무부는 지난 4월 6일 구자현 검찰총장 직무대행의 요청에 따라 그의 직무를 정지했다.
박 검사는 징계청구된 정직 2개월보다 직무정지 기간이 사실상 더 길어지는 건 비례원칙에 어긋난다는 입장이다. 법무부는 직무집행정지 명령 공문에서 ‘법무부 장관은 필요하다고 인정할 때 징계혐의자에게 직무집행의 정지를 명할 수 있다’는 검사징계법 8조 2항을 근거로 명시했다. 이 조항에는 최대로 직무정지할 수 있는 기간이 규정돼 있지 않다.
이와 관련해 박 검사는 페이스북에서 “법무부 장관이 징계위원회의 판단도 없이 자의적으로 사실상 정직의 실질을 갖는 직무정지를 무기한으로 할 수 있느냐”고 반문했다. 그러면서 “의사결정기관인 징계위 판단이 나오기 전에 집행기관에 불과한 장관이 (결론을) 이미 해임으로 정했다고 자인한 셈”이라며 “직권남용”이라고 지적했다.
징계 절차에 대한 정치적 중립성 위반 소지도 언급했다. 대검은 지난 12일 법무부에 박 검사 징계를 청구했는데, 징계 처분이 감감무소식이라는 것이다. 박 검사는 “‘공소취소 특검’을 발족시키기에 정직 2개월 양형이 부족해 별건을 동원해 늘리려는 것인가, 아니면 지방선거에 악영향을 줄까 봐 그러느냐”며 “징계 절차를 정치적 유불리에 따라 한다면 정치적 중립성 위반”이라고 주장했다.
법무부의 무기한 직무정지 연장 카드의 배경을 놓고는 해임·면직 등 중징계를 염두에 뒀다는 분석이 우세하다. 법무부는 대검의 감찰 기록을 검토 중이며, 박 검사에 대한 자체 감찰 방안도 고려 중인 것으로 전해졌다. 법무부가 공석이던 감찰관 자리에 강남수 부장검사를 임용한 것도 신호탄으로 해석된다. 한 검찰 관계자는 “해임 등 정직보다 높은 징계를 청구하기 위해 추가 감찰에 나서는 수순이 될 것”이라고 지적했다.
이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
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