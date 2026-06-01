“우리도 대출 5억”… 이번엔 ‘삼성 복지’가 하이닉스 흔드나

SK하이닉스 이달부터 임금협상

성과급 보다 복지 확대 쟁점 전망

“특정기업 합의, 타기업 기준 곤란”



삼성전자 노사가 6개월 가까운 줄다리기 끝에 합의한 복지 혜택이 SK하이닉스 노사 협상의 변수로 떠오르고 있다. SK하이닉스 노조는 올해 임금교섭에서 ‘최대 5억원 규모 주택자금 대출 지원’ 등 삼성전자와 맞먹는 수준의 복지 확대를 요구할 가능성이 제기된다. SK하이닉스의 ‘영업이익의 N% 성과급’ 제도화가 삼성전자 노사 갈등의 도화선이 됐다면, 이번에는 삼성전자의 타결 결과가 SK하이닉스 노사 관계를 자극하는 양상이다.



31일 업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 이르면 6월부터 2026년 임금협상에 돌입할 예정이다. 최근 삼성전자 노사가 반도체(DS) 부문 특별경영성과급 제도 신설과 복지제도 개선, 6.2% 임금 인상에 합의한 만큼 SK하이닉스 노조 역시 이에 준하는 내용의 요구안을 제시할 것으로 보인다.



특히 ‘주택자금 대출’ 제도가 핵심 의제가 될 전망이다. 삼성전자의 새로운 주택안정 대출 제도는 무주택 임직원 등을 대상으로 주택구입자금 최대 5억원, 전세자금 최대 3억원 한도로 운영된다. 금리는 연 1.5%의 고정성 ‘초저금리’다. 상환 방식은 10년 상환 또는 3년 거치 후 10년 상환 중 선택 가능하다.



SK하이닉스도 사내 주택자금 융자 제도를 운영 중이다. 금리는 연 1.5%로 동일하지만 대출 한도가 최대 1억원으로 삼성전자와 5배 차이가 난다. 상환 방식은 1년 거치 후 15년 원금 균등 상환이다.





이에 직원들 사이에서는 “삼성의 주택대출 5억원 제도를 벤치마킹 해달라” “대출 5억원 확대를 협상 메인으로 가져가야 한다” “우리는 5년 거치에 이율을 더 낮추자” 등의 요구가 이어지는 것으로 알려졌다. 임금 인상률 역시 삼성전자와 비슷하거나 더 높은 수준을 요구할 것으로 관측된다.







2023년에는 생산성 격려금(PI) 지급 체계도 개편했다. 최대 기본급의 100%까지만 지급하던 PI를 영업이익률에 따라 최대 150%까지 차등 지급하는 방식으로 변경한 것이다. PI는 매년 상·하반기 지급된다.



SK하이닉스 노조는 민주노총 산하 기술사무직 노조와 한국노총 소속 이천·청주공장 전임직 노조로 구성된다. 두 노조가 각각 개별 교섭에 나설 예정이며, 노조별 요구안이 달라질 가능성도 거론된다. 한 업계 관계자는 “특정 기업의 노사 합의안이 곧바로 다른 기업의 기준이 되는 상황이 반복된다면 국내 대기업 전반의 협상 허들이 과도하게 높아질 수밖에 없다”고 지적했다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 6개월 가까운 줄다리기 끝에 합의한 복지 혜택이 SK하이닉스 노사 협상의 변수로 떠오르고 있다. SK하이닉스 노조는 올해 임금교섭에서 ‘최대 5억원 규모 주택자금 대출 지원’ 등 삼성전자와 맞먹는 수준의 복지 확대를 요구할 가능성이 제기된다. SK하이닉스의 ‘영업이익의 N% 성과급’ 제도화가 삼성전자 노사 갈등의 도화선이 됐다면, 이번에는 삼성전자의 타결 결과가 SK하이닉스 노사 관계를 자극하는 양상이다.31일 업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 이르면 6월부터 2026년 임금협상에 돌입할 예정이다. 최근 삼성전자 노사가 반도체(DS) 부문 특별경영성과급 제도 신설과 복지제도 개선, 6.2% 임금 인상에 합의한 만큼 SK하이닉스 노조 역시 이에 준하는 내용의 요구안을 제시할 것으로 보인다.특히 ‘주택자금 대출’ 제도가 핵심 의제가 될 전망이다. 삼성전자의 새로운 주택안정 대출 제도는 무주택 임직원 등을 대상으로 주택구입자금 최대 5억원, 전세자금 최대 3억원 한도로 운영된다. 금리는 연 1.5%의 고정성 ‘초저금리’다. 상환 방식은 10년 상환 또는 3년 거치 후 10년 상환 중 선택 가능하다.SK하이닉스도 사내 주택자금 융자 제도를 운영 중이다. 금리는 연 1.5%로 동일하지만 대출 한도가 최대 1억원으로 삼성전자와 5배 차이가 난다. 상환 방식은 1년 거치 후 15년 원금 균등 상환이다.이에 직원들 사이에서는 “삼성의 주택대출 5억원 제도를 벤치마킹 해달라” “대출 5억원 확대를 협상 메인으로 가져가야 한다” “우리는 5년 거치에 이율을 더 낮추자” 등의 요구가 이어지는 것으로 알려졌다. 임금 인상률 역시 삼성전자와 비슷하거나 더 높은 수준을 요구할 것으로 관측된다.다만 업계는 노사가 성과급 관련 의제를 놓고 충돌할 가능성은 크지 않다고 보고 있다. SK하이닉스는 이미 지난해 대대적인 성과급 체계 개편을 통해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 제도인 초과이익분배금(PS) 상한선을 폐지하고 이를 10년간 유지하기로 합의했기 때문이다. 올해 SK하이닉스의 영업이익 시장 전망치가 200조원이 넘는 만큼 임직원 수로 단순 계산하면 1인당 평균 6억원대의 성과급을 받을 전망이다.2023년에는 생산성 격려금(PI) 지급 체계도 개편했다. 최대 기본급의 100%까지만 지급하던 PI를 영업이익률에 따라 최대 150%까지 차등 지급하는 방식으로 변경한 것이다. PI는 매년 상·하반기 지급된다.SK하이닉스 노조는 민주노총 산하 기술사무직 노조와 한국노총 소속 이천·청주공장 전임직 노조로 구성된다. 두 노조가 각각 개별 교섭에 나설 예정이며, 노조별 요구안이 달라질 가능성도 거론된다. 한 업계 관계자는 “특정 기업의 노사 합의안이 곧바로 다른 기업의 기준이 되는 상황이 반복된다면 국내 대기업 전반의 협상 허들이 과도하게 높아질 수밖에 없다”고 지적했다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지