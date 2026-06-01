성과급이 노사 협상 대상?… ‘영업익 N% 합의’가 판 키웠다

[욕망에 갇힌 노동운동] <3·끝> 확장되는 교섭 의제



전문가들도 의제 인정 여부 분분

정부 개입 중재… 요구 확산될 듯

“쟁의 대상 넓힌 노봉법 탓” 지적도

삼성전자가 직원들에게 1인당 최대 6억원의 특별경영성과급을 지급하기로 하면서 성과급이 노사 교섭의 대상인지에 관한 논란이 확산하고 있다. 사진은 지난 20일 삼성전자 평택캠퍼스에 총파업 안내문이 붙어있는 모습. 평택=권현구 기자

삼성전자 노사가 1인당 최대 6억원에 달하는 성과급 체계에 합의하면서 영업이익을 배분하는 성격의 성과급을 임금으로 볼 것인지에 대한 해석이 분분하다. ‘노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법)’ 시행으로 교섭 의제가 무분별하게 확장되고 있다는 지적도 나온다.



노동 전문가들은 삼성전자가 사업 성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 지급하기로 했지만 이는 처음부터 노사 합의의 대상이 아니었다고 지적한다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 31일 “성과급을 나누는 문제는 기업의 경영상의 이익을 어떻게 배분할지에 관한 문제다. 이걸 노동자와 교섭해야 하는 대상으로 봐야 할지 의문”이라고 말했다.



최영기 전 한국노동연구원장도 “회사나 정부, 노동위원회가 성과급 문제가 교섭 대상이 될 수 있는지부터 먼저 다퉜어야 했는데 ‘15%가 맞느냐’ ‘제도화가 맞느냐’ 하는 논쟁으로 들어갔다”며 “결과적으로 성과급을 교섭 대상으로 인정하고 들어간 셈이 됐다”고 말했다.



반면 교섭 의제로 인정된다고 보는 시각도 있다. 김성희 고려대 노동대학원 교수는 “‘이익 분쟁’에 대해 쟁의권이 생기는데 성과급이라는 건 임금에 준하는 금품에 해당하는 것이므로 의제로 다룰 수 있다”며 “다툼의 여지가 있다면 노조가 임금 인상과 함께 다루면 될 문제”라고 말했다.



김영훈 고용노동부 장관 중재로 삼성전자 노사가 성과급 제도에 합의하기는 했지만 정부가 개입했다고 해서 향후 노사 교섭에서도 성과급이 의제로 인정되기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 삼성전자 노사는 노동위원회 중재안이 아니라 자율 합의안을 도출해냈으므로 법적 판단은 다른 문제라는 얘기다. 성과급이 의제가 될 수 있는지는 노동쟁의의 대상이 될 수 있는지와도 연결되는 문제다.







노조의 성과급 요구가 확산하자 재계도 긴급 대응에 나섰다. 카카오 노조는 영업이익의 13~15%를, LG유플러스 노조는 30%를 성과급으로 요구하고 있다. 한국경영자총협회(경총)는 이날 회원사에 “기업의 이익을 활용하는 방안은 노조와의 교섭을 통해 결정할 사안이 아니라 경영 판단에 따라 결정돼야 한다”고 권고했다.



일각에서는 노란봉투법 시행으로 쟁의 대상이 넓어져 생긴 문제라는 지적도 나온다. 노사가 ‘경영상의 결정’에 대해서도 교섭할 수 있게 되면서 노조가 회사 운영과 관련한 사안까지 교섭을 요구할 수 있게 됐다는 것이다. 김 장관은 지난 27일 기자간담회에서 노란봉투법이 이번 사태를 키웠다는 지적에 “이해하기 어렵다. 법을 개정해야 한다는 주장에도 동의하기 어렵다”고 말했다.



김유나 기자, 세종=황민혁 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 1인당 최대 6억원에 달하는 성과급 체계에 합의하면서 영업이익을 배분하는 성격의 성과급을 임금으로 볼 것인지에 대한 해석이 분분하다. ‘노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법)’ 시행으로 교섭 의제가 무분별하게 확장되고 있다는 지적도 나온다.노동 전문가들은 삼성전자가 사업 성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 지급하기로 했지만 이는 처음부터 노사 합의의 대상이 아니었다고 지적한다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 31일 “성과급을 나누는 문제는 기업의 경영상의 이익을 어떻게 배분할지에 관한 문제다. 이걸 노동자와 교섭해야 하는 대상으로 봐야 할지 의문”이라고 말했다.최영기 전 한국노동연구원장도 “회사나 정부, 노동위원회가 성과급 문제가 교섭 대상이 될 수 있는지부터 먼저 다퉜어야 했는데 ‘15%가 맞느냐’ ‘제도화가 맞느냐’ 하는 논쟁으로 들어갔다”며 “결과적으로 성과급을 교섭 대상으로 인정하고 들어간 셈이 됐다”고 말했다.반면 교섭 의제로 인정된다고 보는 시각도 있다. 김성희 고려대 노동대학원 교수는 “‘이익 분쟁’에 대해 쟁의권이 생기는데 성과급이라는 건 임금에 준하는 금품에 해당하는 것이므로 의제로 다룰 수 있다”며 “다툼의 여지가 있다면 노조가 임금 인상과 함께 다루면 될 문제”라고 말했다.김영훈 고용노동부 장관 중재로 삼성전자 노사가 성과급 제도에 합의하기는 했지만 정부가 개입했다고 해서 향후 노사 교섭에서도 성과급이 의제로 인정되기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 삼성전자 노사는 노동위원회 중재안이 아니라 자율 합의안을 도출해냈으므로 법적 판단은 다른 문제라는 얘기다. 성과급이 의제가 될 수 있는지는 노동쟁의의 대상이 될 수 있는지와도 연결되는 문제다.박 교수는 “법적 해석은 다를 수 있지만 정부까지 나서서 중재한 상황이므로 다른 노조에서는 ‘성과급도 교섭 대상이구나’라는 생각을 하게 될 것이고, 경영진이 일방적으로 결정하는 것보다 노동위원회 조정을 거치는 게 낫다고 생각할 것”이라고 말했다.노조의 성과급 요구가 확산하자 재계도 긴급 대응에 나섰다. 카카오 노조는 영업이익의 13~15%를, LG유플러스 노조는 30%를 성과급으로 요구하고 있다. 한국경영자총협회(경총)는 이날 회원사에 “기업의 이익을 활용하는 방안은 노조와의 교섭을 통해 결정할 사안이 아니라 경영 판단에 따라 결정돼야 한다”고 권고했다.일각에서는 노란봉투법 시행으로 쟁의 대상이 넓어져 생긴 문제라는 지적도 나온다. 노사가 ‘경영상의 결정’에 대해서도 교섭할 수 있게 되면서 노조가 회사 운영과 관련한 사안까지 교섭을 요구할 수 있게 됐다는 것이다. 김 장관은 지난 27일 기자간담회에서 노란봉투법이 이번 사태를 키웠다는 지적에 “이해하기 어렵다. 법을 개정해야 한다는 주장에도 동의하기 어렵다”고 말했다.김유나 기자, 세종=황민혁 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지