사전투표날 서울시 압색에 ‘야권 표적’ 논란… “경찰 수사 공정성 시험대”
검찰청 폐지 앞두고 주목도 커져
경찰이 6·3 지방선거가 임박한 시점에 착수한 서소문 고가차도 붕괴 사고 등의 수사 과정에서 정치적 논란이 불거지면서 난감한 상황이다. 오는 10월 검찰청 폐지도 앞두고 있어 경찰 수사의 공정성에 대한 주목도가 더욱 커졌다는 분석이 나온다.
서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사하는 서울경찰청 전담수사팀은 지방선거 사전투표 첫날인 지난 29일 서울시 도시기반시설본부를 압수수색했다. 이미 서울시가 관련 자료를 임의제출한 상황에서 참고인 신분인 서울시까지 압수수색 대상이 된 데 대해 야권 일각에서는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥한 표적 수사 아니냐는 의심을 하고 있다.
경찰은 압수수색 날짜를 정할 때 사전투표는 고려 대상에 없었다는 입장이다. 사고 관련 증거 인멸을 막기 위해서 원청·하청업체 뿐 아니라 철거 공사 발주처인 서울시 도시기반시설본부까지 동시 압수수색이 불가피했다는 취지다. 한 간부급 경찰관은 31일 “압수수색 시점이 공교롭게 선거날이었을 뿐”이라고 말했다. 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “대형 사고인 만큼 관련 자료가 조작·은폐될 가능성이 있어 수사기관이 제때 관련 자료를 확보할 필요는 있었다”고 말했다. 다만 이재명 대통령이 수석보좌관회의에서 서소문 고가차도 붕괴와 삼성역 수도권광역철도(GTX) 철근 누락에 대한 철저한 조사가 필요하다고 밝힌 지 하루 만에 경찰의 압수수색이 실시되면서 선거 전 불필요한 논란이 발생했다는 지적이 나온다.
경찰이 수사 중인 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란 역시 이 대통령이 X에서 “저질 장사치의 행태”라고 비판한 뒤 수사가 속도를 내면서 야권을 중심으로 ‘지나친 기업 때리기’라는 비판이 제기됐다. 검찰청 폐지가 다가오는 시점에 경찰이 국민적 관심이 큰 사건 수사를 맡게 되면서 수사 과정과 결과에 있어 높은 수준의 공정성이 필요하다는 지적이 나온다. 익명을 요구한 한 법학과 교수는 “경찰 수사가 신뢰를 잃으면 외부 통제가 필요하다는 목소리가 커질 수 있다”고 말했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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