주담대 상단 8% 가나… 가계·자영업자 충격 불가피

한은 금리 인상 신호에 이미 들썩

이자 상환 부담 늘고 내수도 악재

취약차주 지원 대책 필요성 제기



한국은행이 연내 기준금리 인상 가능성을 열어두자 시장금리가 곧바로 반응하고 있다. 이르면 7월 금리 인상이 현실화할 경우 주택담보대출 금리 상단이 8%대에 근접할 수 있다는 전망까지 나온다. 금리 인상은 고환율·물가 불안을 누그러뜨릴 수 있다. 그러나 내수와 취약차주에는 부담으로 작용한다. 무엇보다 자영업자와 중소기업의 이중 충격 우려가 커지고 있다.



31일 금융투자협회에 따르면 주담대 준거금리로 쓰이는 금융채 5년물(무보증·AAA) 금리는 지난 28일 연 4.280%를 기록했다. 올해 최고치이자 2023년 11월 15일(4.323%) 이후 2년 6개월여 만에 가장 높은 수준이다. 한은 금융통화위원회가 이날 기준금리를 8차례 연속 동결했지만 향후 인상 가능성을 열어두자 시장금리가 먼저 반응했다.





시장금리 상승은 곧바로 대출금리 부담으로 옮겨붙는다. 현재 주요 5대 은행의 주담대 5년 고정형 금리는 연 4.26~6.95% 수준이다. 2억4900만원이 넘는 주담대에는 주택금융신용보증기금 출연요율에 따른 0.2% 포인트 안팎의 가산금리도 붙어 상단이 이미 7%를 넘는다. 기준금리 인상이 현실화하면 상단이 8%대에 가까워질 수 있다는 전망이 나오는 이유다.



부담은 금리 변동에 노출된 차주에게 먼저 집중된다. 5년 전 ‘영끌’ 시기 혼합형 금리로 대출을 받은 뒤 변동형으로 전환되는 차주나 6개월 변동형 차주가 대표적이다. 최근에는 당장 이자 부담을 줄이려 변동금리를 택한 차주도 늘었다. 주담대 고정금리 비중은 지난 3월 60.8%에서 4월 47.8%로 한 달 새 13.0% 포인트 떨어졌다. 금리 상승기에는 이 선택이 다시 부담으로 돌아올 수 있다.



가계의 이자 부담이 커지면 내수엔 악재다. 소비 여력이 줄어들기 때문이다. 이미 4월 소매판매와 설비투자는 각각 전월보다 3.6% 감소했고 건설기성도 1.4% 줄었다. 1분기 가구당 월평균 실질소득 증가율은 0.4%에 그친 반면 이자비용은 6.6% 늘었다. 소득 증가보다 지출과 이자 부담이 빠르게 늘면 내수 회복세는 더 약해질 수밖에 없다.







부동산 시장도 마찬가지다. 금리 인상은 수도권 주택가격과 가계대출 증가세를 억제하는 수단이 될 수 있지만, 미분양 지역과 건설사 자금시장에는 부담을 키운다. 4월 말 전국 미분양 주택은 6만5179호, 준공 후 미분양은 2만9504호였다. 금리가 오르면 분양 수요가 약해지고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 건설사 차입 비용이 높아질 가능성이 크다.



과거 정부는 일부 금리 상승기에 취약차주 부담을 줄이기 위한 보완책을 내놨다. 2022년에는 변동금리 주담대를 장기·고정금리 정책모기지로 바꾸는 안심전환대출을 시행했다. 자영업자·소상공인 대상으로는 새출발기금을 통해 채무조정을 지원했다.



이번에도 정부가 선제적으로 충격 완화 장치를 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 금융권 관계자는 “정부가 금리 인상의 충격이 취약차주와 특정 업종에 집중되지 않도록 하는 방안을 더 고민해야 한다”고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행이 연내 기준금리 인상 가능성을 열어두자 시장금리가 곧바로 반응하고 있다. 이르면 7월 금리 인상이 현실화할 경우 주택담보대출 금리 상단이 8%대에 근접할 수 있다는 전망까지 나온다. 금리 인상은 고환율·물가 불안을 누그러뜨릴 수 있다. 그러나 내수와 취약차주에는 부담으로 작용한다. 무엇보다 자영업자와 중소기업의 이중 충격 우려가 커지고 있다.31일 금융투자협회에 따르면 주담대 준거금리로 쓰이는 금융채 5년물(무보증·AAA) 금리는 지난 28일 연 4.280%를 기록했다. 올해 최고치이자 2023년 11월 15일(4.323%) 이후 2년 6개월여 만에 가장 높은 수준이다. 한은 금융통화위원회가 이날 기준금리를 8차례 연속 동결했지만 향후 인상 가능성을 열어두자 시장금리가 먼저 반응했다.시장금리 상승은 곧바로 대출금리 부담으로 옮겨붙는다. 현재 주요 5대 은행의 주담대 5년 고정형 금리는 연 4.26~6.95% 수준이다. 2억4900만원이 넘는 주담대에는 주택금융신용보증기금 출연요율에 따른 0.2% 포인트 안팎의 가산금리도 붙어 상단이 이미 7%를 넘는다. 기준금리 인상이 현실화하면 상단이 8%대에 가까워질 수 있다는 전망이 나오는 이유다.부담은 금리 변동에 노출된 차주에게 먼저 집중된다. 5년 전 ‘영끌’ 시기 혼합형 금리로 대출을 받은 뒤 변동형으로 전환되는 차주나 6개월 변동형 차주가 대표적이다. 최근에는 당장 이자 부담을 줄이려 변동금리를 택한 차주도 늘었다. 주담대 고정금리 비중은 지난 3월 60.8%에서 4월 47.8%로 한 달 새 13.0% 포인트 떨어졌다. 금리 상승기에는 이 선택이 다시 부담으로 돌아올 수 있다.가계의 이자 부담이 커지면 내수엔 악재다. 소비 여력이 줄어들기 때문이다. 이미 4월 소매판매와 설비투자는 각각 전월보다 3.6% 감소했고 건설기성도 1.4% 줄었다. 1분기 가구당 월평균 실질소득 증가율은 0.4%에 그친 반면 이자비용은 6.6% 늘었다. 소득 증가보다 지출과 이자 부담이 빠르게 늘면 내수 회복세는 더 약해질 수밖에 없다.특히 자영업자와 중소기업은 이 충격을 이중으로 맞는다. 소비가 둔화하면 매출이 줄고, 금리가 오르면 대출 상환 부담이 커진다. 한은이 국회에 제출한 자료에 따르면 대출금리가 0.25% 포인트 오를 경우 자영업자의 연간 이자 부담은 1조8000억원 늘어나는 것으로 추산됐다. 지난 3월 말 국내은행 중소기업대출 연체율도 0.81%로 대기업대출 연체율 0.22%를 크게 웃돌았다.부동산 시장도 마찬가지다. 금리 인상은 수도권 주택가격과 가계대출 증가세를 억제하는 수단이 될 수 있지만, 미분양 지역과 건설사 자금시장에는 부담을 키운다. 4월 말 전국 미분양 주택은 6만5179호, 준공 후 미분양은 2만9504호였다. 금리가 오르면 분양 수요가 약해지고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 건설사 차입 비용이 높아질 가능성이 크다.과거 정부는 일부 금리 상승기에 취약차주 부담을 줄이기 위한 보완책을 내놨다. 2022년에는 변동금리 주담대를 장기·고정금리 정책모기지로 바꾸는 안심전환대출을 시행했다. 자영업자·소상공인 대상으로는 새출발기금을 통해 채무조정을 지원했다.이번에도 정부가 선제적으로 충격 완화 장치를 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 금융권 관계자는 “정부가 금리 인상의 충격이 취약차주와 특정 업종에 집중되지 않도록 하는 방안을 더 고민해야 한다”고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지