새벽부터 SNS, 국무회의 생중계… 주저함없는 대국민 직접소통 행보
[이재명 정부 1년]
대통령 적극적 국정 스타일 눈길
국정 결정 과정 가감없이 보여줘
민감한 사안까지 ‘엑스 정치’ 우려
취임 1주년을 맞는 이재명 대통령의 가장 독특한 국정 스타일은 파격적인 소통 방식이다.
이 대통령은 유튜브 195만명, 인스타그램 141만명, 페이스북 54만명, 엑스(X) 45만명의 팔로어를 거느린 대한민국에서 가장 영향력 있는 ‘정치 인플루언서’이기도 하다. 자신을 드러내는 데 주저함이 없는 이 대통령은 취임 직후부터 파격 소통 행보를 이어갔다.
가장 극적인 사례는 사상 최초로 시도된 국무회의 생중계다. 이 대통령은 지난해 7월 29일부터 매주 방송과 유튜브로 국무회의를 생중계하고 있다. 대통령의 모두발언뿐 아니라 대통령과 국무위원 간 안건 토의 내용까지 보통 2시간, 길게는 3시간30분 이상 국정 최고 책임자의 발언이 ‘날 것’으로 공개된다. 통상 모두발언만 녹화 공개했던 기존 관행을 허물고 국정이 어떻게 결정되는지 의사결정 과정을 가감 없이 국민 앞에 드러내고 있다. 지난해 말 이재명정부의 첫 업무보고 역시 역대 최초로 생중계됐다.
매주 2시간 넘게 진행되는 생중계 국무회의는 국무위원들에게 다소 부담이 될 수 있다는 지적도 나온다. 몇몇 국무위원은 충실한 준비로 대통령의 ‘총애’를 받기도 했지만, 일부는 대통령의 송곳 질문에 제대로 답변하지 못해 곤욕을 치르기도 했다. 최근 들어서는 토론보다는 대통령의 지시가 일방향적으로 이뤄지는 경향이 많다는 지적도 나오고 있다.
이 대통령이 올 초부터 본격 활용하기 시작한 엑스도 파격의 한 단면이다. 이 대통령은 지난 1월 23일 다주택자 양도소득세 중과 유예 중단을 공언하며 본격적인 ‘엑스 정치’를 시작했다. 이후 주요 국정 현안은 물론 과거 본인에게 제기됐던 논란에 대한 직접적인 반박, 언론에 대한 추후보도 요구 등 자신의 견해와 감정을 수시로 밝히고 있다. 겹겹이 둘러싼 ‘인의 장벽’을 건너뛰어 국민과 직접 소통하겠다는 의도이지만 너무 잦은 경향이 있고, 외교적으로 민감한 내용도 가감 없이 게시되고 있어 관리가 필요하다는 인식도 적지 않다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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