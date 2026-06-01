배경훈 “한국도 미토스급 AI 프런티어 모델 개발할 것”
과기부 장관 간담회서 밝혀
최상위 AI 모델 도전 청사진
과학기술정보통신부가 미국·중국에 버금가는 최상위 인공지능(AI) 모델 개발에 도전하겠다는 청사진을 제시했다. 기존에는 특정 산업이나 전문 영역에 강한 ‘특화 모델’ 육성에 주력해왔다면, 이제는 다가올 범용 인공지능(AGI) 시대에 대비해 전방위적 문제 해결 능력을 갖춘 ‘프런티어 모델’로 전략의 무게 중심을 옮기겠다는 취지다.
배경훈(사진) 부총리 겸 과기정통부 장관은 지난 29일 정부 출범 1주년을 맞아 서울 중구 서울중앙우체국에서 열린 기자간담회에서 “기존에는 한국이 강점을 가지는 도메인 분야 특화 모델로 AI 전환(AX)을 하겠다는 전략을 수립해 왔지만, 미토스 같은 프런티어 모델이 나오면서 새 화두가 만들어졌다”며 이같이 밝혔다. 프런티어 모델 확보 여부에 따라 향후 기초과학 및 첨단 기술 분야에서 국가 간 기술 패권의 향방이 갈릴 것이라는 분석이다.
배 부총리는 대규모 그래픽처리장치(GPU) 공급 등 공격적인 AI 인프라 투자가 전제된다면 한국도 충분히 자체 프런티어 모델 개발에 나설 수 있다고 전망했다. 지난 1년간 독자 파운데이션 모델 사업 등을 통해 역량을 축적해 왔고, 8개의 ‘주목할 만한’ AI 모델을 선보이며 세계 3위 수준의 기술력을 입증한 만큼 도약을 위한 발판은 마련됐다는 설명이다.
정부는 대국민 AI 접근성도 대폭 높인다는 계획이다. 올해 말 도입 예정인 ‘모두의 AI’ 프로젝트는 독자 파운데이션 모델 사업의 성과를 일상 전반으로 확장해 전 국민이 최소 하나의 ‘AI 비서(에이전트)’를 소유하게 하는 것이 목표다. 정부는 해당 사업이 마무리되는 2028년 이후로도 무료 서비스 기조를 이어간다는 방침이다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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