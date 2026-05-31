“‘뉴 글렌’ 폭발, 달 탐사 차질 불가피”
제프 베이조스의 우주기업 블루오리진이 개발 중인 대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 지상 엔진 점화 시험 중 폭발하면서 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사 계획 역시 차질이 불가피할 전망이라고 미 NBC방송이 30일(현지시간) 보도했다.
뉴 글렌은 지난 28일 오후 9시쯤 미국 플로리다주 케이프 커내버럴에서 정지연소시험 도중 폭발했다. 정지연소시험은 로켓을 발사대에 고정한 채 연료를 주입하고 엔진을 점화해 기체 성능을 점검하는 절차다. 인명 피해는 없었지만 로켓과 하나뿐인 뉴 글렌용 발사대도 심각한 손상을 입었다.
미 비영리 우주과학단체 행성협회의 책임자 케이시 드라이어는 “로켓 시험 중 폭발은 드문 일이 아니지만 발사대 폭발은 흔치 않다”며 “블루오리진은 발사 인프라까지 잃게 된 매우 복잡한 상황”이라고 말했다. 그는 발사대 재건에 상당한 시간이 필요하다며 뉴 글렌 발사 중단 기간이 6개월에서 최대 2년에 이를 수 있다고 전망했다.
로이터통신은 “NASA가 블루오리진과 스페이스X가 개발 중인 달 착륙선을 활용해 유인 달 착륙을 추진하고 있으며, 최근 블루오리진에 달 탐사용 로버 2기 운송 계약도 맡겼다”며 NASA의 아르테미스 달 탐사 계획에 차질을 빚게 할 수 있다고 보도했다.
조승현 기자
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