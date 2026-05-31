5년간 4700여차례 프로포폴 불법 투약… 전문의 구속 기소
외국인 2천여명 명의까지 도용
고가 명품·수입차 구입한 정황
프로포폴 중독자 가족은 물론 외국인 명의까지 도용해 5년간 수십명에게 프로포폴을 불법 투약한 의사가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 강력범죄수사부(부장검사 소창범)은 지난 29일 소아청소년과 전문의 A씨를 마약류관리법상 향정, 주민등록법 위반 등 혐의로 구속기소했다고 31일 밝혔다. A씨 지시에 따라 프로포폴을 투약한 피부관리사 등 병원 직원 6명과 중독자 5명도 마약류관리법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
A씨는 서울 강남구의 한 병원에서 2020년 11월부터 5년간 32명에게 4700여차례 18만㎖의 프로포폴을 불법 투약한 혐의를 받는다. 검찰에 따르면 그는 자신의 주요 고객인 유흥업소 종사자, 사업가 등에게 프로포폴 투약 1회당 30만원 수준으로 다른 병원보다 저렴한 가격을 제시했다.
또 중독자들에게 ‘가족이나 지인의 주민등록번호를 가져오면 프로포폴을 더 많이 투약해주겠다’고 제안했다. 식품의약품안전처는 마약류통합관리시스템을 통해 마약류 오남용을 감시하는데, 이를 피하고자 타인 명의를 도용하는 수법을 쓴 것이다.
A씨는 121명의 주민등록번호를 도용해 1272차례 프로포폴을 투약했고, 2000여명에 이르는 외국인 명단까지 사들여 많게는 하루 10차례 이상 연속 투약했다. 프로포폴을 맞은 중독자 중 6명은 우울증이 깊어져 자살했다.
검찰은 A씨가 범행 수익으로 고가의 명품과 수입차를 구입한 정황을 포착해 범죄수익환수를 위한 수사도 진행하고 있다. 지난해 2월 의료용 마약 전문수사팀을 신설한 서울중앙지검은 팀을 2개로 확대·개편하고 식약처와 공조 체계를 구축하는 등 대응력을 강화했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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