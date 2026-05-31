4월 서울 찾은 외국인 156만명, 1조1500억원 소비
관광객, 전년 동월 대비 18.8% ↑
쇼핑·의료·뷰티·미식 등 소비 증가
올해 4월 150만명 이상의 외국인 관광객이 서울을 찾아 쇼핑·의료 등에 1조1500억원 이상을 소비한 것으로 나타났다.
서울시는 4월 외국인 관광객이 156만명으로 집계됐다고 31일 밝혔다. 지난해 같은 달 130만명과 비교해 18.8%가 늘었다. 1~4월 누적 방문객은 520만명으로 전년 428만명 대비 21.4% 증가했다.
국가별로 보면 중국 44만명, 일본 23만명, 대만 15만명, 미국 13만명, 필리핀 6만명 등이었다. 1~4월 누적으로는 중국 153만명, 일본 96만명, 대만 56만명, 미국 37만명, 필리핀 18만명이다.
대만의 경우 전년 대비 34.4% 증가했다. 중국도 2019년 대비 4월은 112.6%, 1~4월 누적 105.8% 증가하면서 코로나19 이전 수준을 넘어섰다.
늘어난 외국인 관광객 수만큼 소비 규모도 급증했다. 4월 서울을 방문한 외국인 관광객의 카드 소비액은 1조1532억원으로 지난해 대비 50.5% 늘었다. 같은 기간 전국 외국인 오프라인 카드 소비액 1조6018억원 중 72.3%가 서울에서 쓰인 것으로 집계됐다.
이들은 쇼핑은 물론 의료, 뷰티, 미식 등에 돈을 쓴 것으로 나타났다. 대형쇼핑몰 소비가 2452억원으로 전년 대비 62.5% 증가했고, 의료관광 소비는 1921억원으로 59.2% 늘었다. 뷰티 업종도 35.0% 증가했다. 소비액 중 쇼핑업종 비중이 전체의 45.4%로 가장 높았고, 의료·웰니스업(24.8%), 식음료업(13.1%), 숙박업(11.0%)이 뒤를 이었다.
시는 일본 골든위크(4.29~5.6)와 중국 노동절(5.1~5.5) 영향으로 5월에도 외국인 관광객 증가세가 이어질 것으로 전망했다. 실제 4월 29일~5월 6일 방한한 중국·일본 관광객은 약 22만명으로 전년 동기 대비 40.7% 증가했다.
김명주 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 K-컬처, 미식, 의료·뷰티 등 서울만의 고부가 관광콘텐츠와 편리한 관광 서비스를 고도화해 ‘외래관광객 3000만명 시대’를 앞당기겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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