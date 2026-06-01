오케스트라PE, 매머드커피 인수
“원가 경쟁력·공급 안정성 확보”
사모펀드(PE) 운용사 오케스트라 프라이빗 에쿼티는 저가 커피 프랜차이즈 매머드커피를 운영하는 매머드커피랩 및 원두 로스팅 업체 서진로스터즈 각각의 총 주식 100%를 매수했다고 31일 밝혔다.
오케스트라에 따르면 매머드커피랩은 전국 가맹점 900곳을 관리하며 850억원의 매출을 올리는 저가 커피 프랜차이즈 업체다. 키오스크 기반 주문 및 자동화된 제조 프로세스 등 효율적인 운영 체계를 바탕으로 가맹 확장에 적합한 사업 모델을 구축해왔다. 또 오케스트라는 매머드커피랩이 서진로스터즈를 통한 자체 로스팅 역량을 기반으로 수직 계열화해, 원가 경쟁력과 공급 안정성을 확보했다고 설명했다.
이창훈 신임 대표는 “향후 매머드커피의 성장 이니셔티브는 국내 시장에서의 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화에 초점을 맞출 계획이다”며 “해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 기회로 삼아 단계적인 시장 진입 및 확장 전략을 추진할 예정이다”고 밝혔다.
오케스트라는 최근 KFC코리아 매각을 완료한 바 있다. 외식·프랜차이즈 산업에서 쌓은 투자 및 운영 경험을 바탕으로 매머드커피의 성장을 지원할 계획이다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사