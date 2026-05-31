강릉 순포습지, 6월 강원도 지질·생태명소 선정
자연과 공존 대표 생태습지
멸종위기생물 순채 등 서식
강원도 강릉시 순포습지가 6월 강원도 지질·생태명소로 선정됐다.
순포습지는 동해로 유입되는 소하천 하구가 사빈(백사장) 발달로 막히면서 형성된 동해안의 대표적인 석호성 습지다. 다양한 동·식물이 공존하는 우수한 생태환경과 생물다양성 보전 가치를 인정받아 2016년 강원도 지정 습지보호지역으로 지정됐다.
멸종위기야생생물인 순채를 비롯한 다양한 수생식물과 철새가 서식해 생태적으로 가치 높다. 순채는 초여름 순포습지 일원에 작은 보랏빛 꽃을 피워 장관을 이룬다. 국내에서는 자생지가 많지 않아 생태적 보전 가치가 매우 높은 식물로 평가받는다.
순포습지는 1920년대 8만9000㎡에 달했지만 2000년대 들어 2만6000㎡까지 감소하며 육지화가 진행됐다. 2011~2017년 복원사업을 추진해 습지 면적 확대와 생물다양성 회복 기반을 마련했다.
탐방객을 위한 습지 탐방로와 생태관찰 공간, 맨발걷기 코스가 조성돼 있다. 자연환경 해설 프로그램을 통해 동해안 석호의 생태적 가치와 습지 보전의 중요성을 체험할 수 있다. 경포호, 가시연 습지, 경포대, 오죽헌 등 주요 관광자원과 연계한 생태관광과 환경교육의 장으로 활용되며 자연과 사람이 공존하는 대표 생태습지로 자리매김하고 있다.
강릉시는 6월의 생태관광지역 지정을 계기로 순포습지의 생태적 가치를 널리 알리고, 자연환경 보전과 지속할 수 있는 관광 활성화를 위한 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. 황남규 강릉시 환경과장은 31일 “많은 시민과 관광객들이 자연의 아름다움과 환경 보전의 중요성을 함께 느낄 수 있도록 생태관광 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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