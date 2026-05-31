전북도, 군산·부안 해역에 인공어초 추가 설치
횡경도·비안도·위도에 1300개
설치 해역 어획량 3.7배 높아
전북특별자치도가 수산자원 회복을 위해 군산·부안 해역에 인공어초 1300개를 추가 설치한다.
전북도는 총사업비 23억원을 투입해 군산 횡경도·비안도와 부안 위도 해역 104㏊에 인공어초를 조성한다고 31일 밝혔다.
인공어초는 바닷속에 설치하는 구조물로 물고기의 산란과 서식을 돕는 역할을 한다. 유속을 완화하고 해조류와 플랑크톤 형성을 유도해 수산생물이 안정적으로 서식할 수 있는 환경을 만든다.
도는 행정절차를 마무리한 뒤 현재 육상에서 어초를 제작하고 있다. 오는 9월 바지선과 크레인을 활용해 해역에 설치할 계획이다.
이번 사업은 수산자원 감소와 연안 어장 생산성 저하에 대응하기 위한 조치다. 전북도는 1973년부터 인공어초 조성사업을 추진해왔다. 현재까지 도내 연안 해역 1만8299㏊에 7만6949개의 인공어초를 설치했다. 전체 대상 해역의 54.4% 규모다.
사업 효과도 확인되고 있다. 도가 한국수산자원공단과 함께 최근 5년간의 어획량을 조사한 결과 인공어초 설치 해역의 어획량은 미설치 해역보다 평균 3.7배 높은 것으로 나타났다.
도는 인공어초 설치 이후에도 어초 상태 점검과 폐어망 수거 등 사후관리를 병행할 계획이다. 해양폐기물을 지속적으로 수거해 인공어초 기능을 유지하고 해양환경 개선 효과를 높일 방침이다.
채중석 전북도 수산정책과장은 “인공어초 설치는 수산자원 회복과 어업인 소득 안정을 위한 대표적인 수산정책”이라며 “지속적인 어장 조성과 체계적인 관리를 통해 어업인이 체감할 수 있는 풍요로운 바다를 만들어가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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