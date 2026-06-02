검증된 니코틴 대체제, 올바로 쓰면 끊을 수 있다
활용 방법 인지 불구 이해도 낮아
금연 껌·니코틴 패치 사용법 준수
25~59세 흡연자 500명을 대상으로 한 설문조사에서 응답자 10명 중 7명(69.4%)은 ‘니코틴대체제(NRT)’를 금연 방법으로 인지하고 있었으나 이해 수준은 낮은 것으로 파악됐다. NRT를 알고 있다는 응답자의 48%는 금연에 어떻게 도움 되는지 모르겠다고 했고, 46%는 NRT의 니코틴과 담배의 니코틴이 다르지 않다고 답했다.
하지만 대한금연학회 홍보이사인 최수정 가천대길병원 가정의학과 교수는 최근 ‘전자담배 팩트체크’ 포럼에서 “연초나 전자담배 니코틴은 폐를 통해 빠르게 흡수돼 뇌의 도파민 보상 체계를 반복 자극하며 중독을 강화하는 반면, NRT는 소량의 정제된 니코틴을 구강 점막이나 피부를 통해 천천히 공급해 금단 증상을 조절하고 니코틴 의존도를 점진적으로 낮추는 치료제”라고 설명했다. 전자담배와 NRT는 작용 기전 자체가 다르므로 니코틴이 들어있다는 이유만으로 두 제품을 같은 것으로 보는 것은 명백한 오해라는 얘기다.
NRT에는 껌·사탕 등 빠르게 작용하는 속효성 제제와 지속성 제제인 패치가 있다. 흡연 상황이나 선호도에 따라 적절한 형태가 추천된다. 일반 의약품이어서 약국 구입도 가능하다.
껌의 경우 연초 흡연량이 하루 한 갑 이하인 사람은 니코틴 용량이 2㎎ 껌으로, 한 갑 초과인 사람은 4㎎ 껌으로 시작한다. 껌은 ‘쉬어가며 씹기(Chew&Park)’를 철저히 지켜야 한다. 흡연 충동 시 껌 1개를 천천히 씹고 얼얼한 느낌이 들면 잇몸과 볼 사이에 붙여놓는다. 화한 느낌이 없어지면 다시 천천히 씹는 방식으로 30분간 사용한다. 최 교수는 “일반 껌처럼 씹으면 껌 안의 니코틴이 지속 방출되고 구강 점막이 아닌 소화기관으로 삼켜져 구역질, 딸꾹질 등 부작용을 일으킬 수 있다”고 했다. 사용 전후 15분 정도는 음식물, 음료를 섭취하지 않는 것이 좋다. 처음 시작할 땐 하루 1~2시간 간격으로 최소 9개 이상 씹다가 점차 사용량을 줄여 4개월차부터는 하루 1개만으로 금단 증상을 관리할 수 있다.
니코틴 패치의 경우 하루 한 갑 이하 흡연자는 15㎎, 한 갑 초과자는 25㎎ 제품으로 시작한다. 아침에 일어나서 붙이고 자기 전에 떼는 16시간형 패치로 매일 부착 부위를 다르게 해야 한다.
패치 단독 사용만으로는 식후·스트레스 상황의 돌발성 흡연 욕구를 해결하기 어렵기 때문에 패치에 껌·사탕 등 속효성 제품을 더하는 병합 요법도 적극 권장된다. 최 교수는 “병합요법은 단독요법 대비 금연 성공률을 27% 이상 높이는 것으로 보고됐다”며 “니코틴 의존도가 높거나 NRT 단독으로 효과가 부족한 경우에는 전문 의약품인 바레니클린과 병용도 고려될 수 있다”고 조언했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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