PSG 또 유럽 왕좌… 우승복 터진 이강인
아스널 잡고 UCL 2연패 금자탑
李 벤치 지켰지만 두번째 빅이어
이강인이 뛰는 파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패를 달성했다. 이강인은 출전 기회를 얻지 못했지만 한국 선수 최초로 두 번째 빅이어(UCL 우승 트로피)를 들어 올리며 또 하나의 역사를 썼다.
PSG는 31일(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린 2025-2026시즌 UCL 결승전에서 아스널(잉글랜드)과 연장 혈투 끝에 1대 1로 비긴 뒤 승부차기에서 4대 3으로 승리했다.
지난 시즌 구단 역사상 처음으로 UCL 정상에 올랐던 PSG는 유럽 왕좌를 지켜냈다. 1992-1993시즌 UCL 체제 개편 이후 타이틀 방어에 성공한 팀은 2015-2016시즌부터 3연패를 달성한 레알 마드리드(스페인)뿐이었다. 올 시즌 프랑스 리그1 5연패를 달성하며 통산 14번째 정상에 오른 PSG는 더블을 완성했다.
PSG 부임 후 두 번째이자 사령탑 경력 세 번째 UCL 우승을 차지한 루이스 엔리케 감독은 “내년에도 이 자리에 서겠다”고 소감을 밝혔다. 엔리케 감독은 밥 페이즐리와 지네디 지단, 펩 과르디올라와 함께 UCL 최다 우승 감독 공동 2위에 이름을 올렸다. 1위는 카를로 안첼로티(5회) 브라질 축구대표팀 감독이다.
2023년 PSG에 입단한 이강인은 UCL 2회를 비롯해 리그1 3회, 프랑스컵 2회 등 3년 동안 PSG에서만 12개의 우승 트로피를 수집했다. 다만 2년 연속 UCL 결승 무대를 밟지 못한 점은 아쉬움으로 남았다. 교체 명단에 포함된 그는 준결승에 이어 이날도 기회를 얻지 못했다. UCL 10경기 출전 1도움을 포함해 이번 시즌 공식전 39경기에서 4골 5도움을 기록한 이강인은 1일 미국 솔트레이크시티로 이동해 한국 축구대표팀 사전 캠프에 합류한다.
20년 만에 UCL 결승에 오른 아스널은 창단 첫 우승 문턱에서 주저앉았다. UEFA 유로파리그와 컨퍼런스리그에서 각각 애스턴 빌라와 크리스털 팰리스가 우승하며 유럽 클럽대항전 석권에 도전했던 잉글랜드 프리미어리그(EPL)도 마지막 퍼즐을 맞추지 못했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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