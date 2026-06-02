전자담배가 금연 도구?… “속지 말고 착각 말자”

흡연자 43% “금연에 도움” 인식
금연효과 불명확 오히려 역효과
240종 가향물질 안전성 미검증
냄새 없다고 결코 안전하지 않아
연초처럼 간접피해도 마찬가지
금연효과 불명확 오히려 역효과
240종 가향물질 안전성 미검증
냄새 없다고 결코 안전하지 않아
연초처럼 간접피해도 마찬가지
‘속지 말고 지금 금연(청소년), 지지 말고 지금 금연(청년), 착각 말고 지금 금연(중장년)’ 최근 보건복지부가 공개한 연령별 금연 광고 문구다. 근래 사용이 늘고 있는 전자담배에 대한 흡연자들의 잘못된 인식을 바로 잡고 그 이면의 위험성에 대한 경각심을 높여 금연을 독려하려는 취지를 담고 있다.
실제 전자담배에 대한 궐련(연초) 사용자들의 오해는 여전하다. 대한금연학회와 한국의학바이오기자협회 주최의 ‘전자담배 팩트체크’ 포럼에서 발표된 25~59세 흡연자 500명 설문 결과를 보면 응답자의 43%가량은 전자담배가 금연에 도움이 된다고 인식하고 있었다. 응답자 10명 중 2명은 실제 전자담배로 금연을 시도한 경험이 있고, 23.5%는 향후 금연 목적으로 전자담배를 활용할 의향이 있다고 답했다.
하지만 전문가의 팩트체크 결과, 전자담배의 궐련 금연 효과는 불명확하다. 액상 전자담배를 금연 약물처럼 의사가 사용법을 설명하고 행동 요법을 함께 시행한 임상시험에선 대조군에 비해 궐련 금연율이 배 정도 높게 나왔다. 조홍준 울산의대 명예 교수는 1일 “하지만 액상 전자담배를 지금처럼 소비재로 구매하는 상황에선 궐련 금연에 효과가 없거나 오히려 금연율이 낮아지는 것으로 관찰됐다”고 말했다. 현재까지 전자담배를 금연 약물로 허용하는 진료 지침은 없다.
또 액상 전자담배를 사용해 궐련을 끊은 사람의 70%는 전자담배를 끊지 못하고 1년 이상 지속 사용하는 것으로 나타났다. 궐련과 전자담배를 둘 다 사용하는 사람 중 2년 후 전자담배만 사용한 사람은 5% 안팎에 그치고, 오히려 궐련 단독 혹은 궐련과 다른 담배의 다중 사용자가 될 확률이 67~87%에 달했다. 담배 회사나 전자담배 옹호론자들이 가정하는 궐련에서 전자담배로의 완전 전환은 드물다는 얘기다. 니코틴 중독이 강화되기 때문이다.
궐련보다 위해도 낮지만 피장파장
그렇다면 전자담배는 궐련에 비해 더 안전할까. 전자담배의 액상이나 에어로졸(배출되는 하얀 기체)에 포함된 건강 위해 물질의 농도는 대부분 궐련에 비해 낮은 게 사실이다. 하지만 위해 물질 농도와 건강 위해 사이에 비례 관계에 있는 것은 아니다. 하루 궐련 사용량을 20개비에서 10개비로 줄여도 심혈관질환 위험이 감소하지 않는 것과 같다.
게다가 전자담배 용액에는 니코틴, 프로필렌글리콜(PG)·식물성글리세린(VG) 같은 용매, 240종 이상의 가향 물질이 첨가돼 있다. 이들 물질은 입으로 섭취할 땐 안전하지만 에어로졸 형태로 흡입할 때의 안전성은 검증되지 않았다. 실제 2019~2020년 미국에선 액상 전자담배 흡연으로 인한 급성 폐 손상 사건이 발생해 청소년 등 2800여명이 입원하고 68명이 숨졌다. 미 식품의약국(FDA)은 지난 4월 PG와 VG를 ‘잠재적 건강 위해 물질’로 지정했다.
미국, 유럽 등에선 전자담배 용액에 에토미데이트 같은 향정신성의약품, 대마 성분을 혼합하는 일도 벌어지고 있다. 국내 청소년과 젊은 층에서도 마약 사용이 증가하면서 전자담배가 마약 도구로 악용될 우려가 제기된 상황이다. 조 명예교수는 “지금까지의 역학 연구를 종합하면 전자담배 단독 사용은 궐련에 비해 약간의 건강 위해 감소 효과가 있으나 그 크기는 전자담배 옹호론자들이 주장하는 95%에 비해 매우 작다”고 말했다.
전자·궐련 이중 사용자 요주의
전자담배와 궐련의 이중 사용자들에서는 건강 위해가 더 클 가능성이 있다. 국내 이중 사용자의 비중이 54.1%(2021년 기준)인 점을 감안하면 실제 전자담배 사용의 건강 위해가 궐련보다 더 작을지는 의문이다. 조 교수는 “확실한 결론을 위해선 장기간에 걸친 연구가 필요하고 그 이전에는 사전 예방 원칙에 따라 모든 담배 제품에 포괄적 규제가 바람직하다”고 강조했다.
설문조사에서 또 주목할 것은 전자담배를 금연 수단으로 인식하는 집단의 59%가 ‘전자담배는 연기와 냄새가 적어 주변 사람에게 피해가 거의 없다’고 생각한다는 점이다. 과연 그럴까. 이성규 한국담배규제연구교육센터장은 국외 발표 13편의 연구 논문을 근거로 “냄새가 없다고 결코 안전하진 않다”고 단언했다. 연초처럼 2·3차 간접흡연의 위해성이 존재한다는 것이다. 3차 간접흡연은 담배 유해 물질이 벽, 가구, 옷, 장난감 등에 남아 호흡, 피부 접촉 등을 통해 비흡연자에게 전달되는 것을 말한다.
궐련형 전자담배의 경우 밀폐된 실내 공간에서 사용하면 니코틴 농도가 25.9~257㎍/㎥까지 상승하는데 이는 건강상 우려가 없는 허용 상한치(3㎍/㎥)의 최대 86배에 달하는 수치다. 간접 노출자의 천식 발작 발생률은 10.9%, 흉통 발생률은 11.8%로 오히려 궐련 간접흡연(각각 8.4%, 9.9%)보다 높게 나타났다. 발암 물질인 글리시돌은 궐련 대비 최대 400% 높게 검출됐으며 혈압·심박수 상승, 혈소판 응고 촉진, 염증 반응 증가 등 심혈관 영향이 확인됐다.
액상형 전자담배 사용자와 함께 사는 비흡연자의 소변·침에서 니코틴 대사 물질인 코티닌 수치가 유의미하게 상승했으며 그 수준이 궐련 흡연자와 동거하는 비흡연자와 큰 차이가 없었다. 액상형 전자담배 간접 노출자에게서 기관지염, 호흡 곤란, 천식, 인후 자극, 귀 감염, 정신건강 장애 등이 대조군보다 더 많이 보고됐다. 이 센터장은 “에어로졸 속에는 폐 깊숙이 도달하는 초미세 입자, 두통·신경독성을 유발하는 휘발성 알데히드류, 산화성 금속, 폐쇄성 세기관지염을 일으키는 디아세틸 등이 포함돼 있다”고 설명했다.
‘달콤한 냄새=안전’ 바로 잡아야
현재 많은 흡연자들이 과일·디저트향이 나는 액상 전자담배를 실내에서 사용하고 있다. 합성 니코틴 제품을 담배로 정의한 개정 담배사업법이 지난 4월 24일 시행됐으나 단속은 2개월 유예된 상태다. 주변의 비흡연자, 특히 어린이와 임산부는 달콤한 향기를 맡으면서도 자신이 유해 에어로졸에 노출되고 있다는 사실을 모르는 경우가 대부분이다. 이 센터장은 “비흡연자와 어린이, 청소년을 대상으로 ‘달콤한 냄새=안전’이라는 오해를 바로잡는 교육과 홍보가 시급하다”고 강조했다. 아울러 궐련 위주의 현 간접흡연 노출 실태 조사를 전자담배 에어로졸까지 포함하도록 개선하고 2017년 이후 멈춰있는 실내 금연 정책의 재가동을 촉구했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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