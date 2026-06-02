전자담배가 금연 도구?… “속지 말고 착각 말자”

[And 건강]



[담배 없는 세상] 전자담배의 오해와 진실

게티이미지뱅크

흡연자 43% “금연에 도움” 인식

금연효과 불명확 오히려 역효과

240종 가향물질 안전성 미검증

냄새 없다고 결코 안전하지 않아

연초처럼 간접피해도 마찬가지



궐련보다 위해도 낮지만 피장파장



보건복지부가 최근 공개한 올해 첫 금연 광고. 연령별로 전자담배에 대한 잘못된 인식을 바로잡고 이면의 위험성을 경고하는 내용을 담고 있다. 한국건강증진개발원 제공

전자·궐련 이중 사용자 요주의



‘달콤한 냄새=안전’ 바로 잡아야

