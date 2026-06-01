삼성전자, 車메모리 시장서도 세계 1위… 마이크론 제쳤다

중국시장 성장으로 점유율 40%

자동차연구원 보고서와는 상이



삼성전자가 글로벌 차량용 메모리 반도체 시장에서 처음으로 미국 마이크론을 제치고 점유율 1위에 올랐다. 인공지능(AI) 시장 호황을 발판으로 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 강화한 데 이어 미래 먹거리로 꼽히는 차량용 메모리 분야까지 사업 포트폴리오 확장에 성공했다는 평가가 나온다.



31일 자동차 산업 전문 분석기관 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 차량용 메모리 시장 점유율은 2024년 35%에서 지난해 40%로 상승하며 1위를 달성했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다.



역전의 배경으로는 삼성전자의 중국 시장 점유율 급성장이 꼽힌다. 특히 자율주행 시스템 확대와 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템 고도화에 따라 고용량·고성능 메모리 반도체 수요가 폭증하는 상황에서 삼성전자의 저전력 D램(LPDDR), 유니버설플래시스토리지(UFS) 등 첨단 제품이 고객사들의 큰 호응을 얻었다. 이외에도 삼성전자는 퀄컴, 보쉬, 테슬라, 덴소 등에 차량용 메모리를 공급하는 것으로 알려졌다.



차량용 메모리는 자율주행과 전동화 확산으로 차량 내 데이터 처리 수요가 급증하면서 HBM에 이은 차세대 시장으로 주목받고 있다. 삼성전자는 2015년 LPDDR, UFS 등 저전력 메모리 솔루션 제품을 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했으며, 이후 차량용 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 그래픽 D램(GDDR)도 양산 차량에 선제적으로 확대했다. 2020년부터 지난해까지 연평균 40% 이상의 매출 성장을 이룬 것으로 전해졌다.



한편 한국자동차연구원은 최근 보고서에서 “국내 업체들의 글로벌 차량용 메모리 부문 점유율이 19.8%에 그쳤다”고 지적한 바 있다. 보고서에 따르면 2024년 매출 기준 점유율은 미국 마이크론이 51.7%로 1위를 차지했고, 삼성전자는 16.8%로 2위에 머무른 것으로 나온다. 그러나 반도체 업계에서는 해당 보고서가 인용한 기관의 자료보다는 S&P 글로벌 모빌리티의 통계가 보다 신뢰성이 높은 것으로 보고 있다.







GoodNews paper ⓒ 삼성전자가 글로벌 차량용 메모리 반도체 시장에서 처음으로 미국 마이크론을 제치고 점유율 1위에 올랐다. 인공지능(AI) 시장 호황을 발판으로 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 강화한 데 이어 미래 먹거리로 꼽히는 차량용 메모리 분야까지 사업 포트폴리오 확장에 성공했다는 평가가 나온다.31일 자동차 산업 전문 분석기관 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 차량용 메모리 시장 점유율은 2024년 35%에서 지난해 40%로 상승하며 1위를 달성했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다.역전의 배경으로는 삼성전자의 중국 시장 점유율 급성장이 꼽힌다. 특히 자율주행 시스템 확대와 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템 고도화에 따라 고용량·고성능 메모리 반도체 수요가 폭증하는 상황에서 삼성전자의 저전력 D램(LPDDR), 유니버설플래시스토리지(UFS) 등 첨단 제품이 고객사들의 큰 호응을 얻었다. 이외에도 삼성전자는 퀄컴, 보쉬, 테슬라, 덴소 등에 차량용 메모리를 공급하는 것으로 알려졌다.차량용 메모리는 자율주행과 전동화 확산으로 차량 내 데이터 처리 수요가 급증하면서 HBM에 이은 차세대 시장으로 주목받고 있다. 삼성전자는 2015년 LPDDR, UFS 등 저전력 메모리 솔루션 제품을 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했으며, 이후 차량용 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 그래픽 D램(GDDR)도 양산 차량에 선제적으로 확대했다. 2020년부터 지난해까지 연평균 40% 이상의 매출 성장을 이룬 것으로 전해졌다.한편 한국자동차연구원은 최근 보고서에서 “국내 업체들의 글로벌 차량용 메모리 부문 점유율이 19.8%에 그쳤다”고 지적한 바 있다. 보고서에 따르면 2024년 매출 기준 점유율은 미국 마이크론이 51.7%로 1위를 차지했고, 삼성전자는 16.8%로 2위에 머무른 것으로 나온다. 그러나 반도체 업계에서는 해당 보고서가 인용한 기관의 자료보다는 S&P 글로벌 모빌리티의 통계가 보다 신뢰성이 높은 것으로 보고 있다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지