[특별기고] 위고비 치료 뒤 자기 목소리 크게 들려… ‘개방성 이관증’ 주목
요즘 위고비와 마운자로 등 ‘GLP-1 수용체’ 작용 약제의 체중 감량 효과가 주목받고 있다. 비만과 당뇨병 치료에 활용되고 있는데, 단기간에 체중이 크게 줄어든 일부 환자에서는 이관(耳管) 기능 이상과 관련된 불편감이 나타날 수 있다는 보고가 나오고 있다. 실제 진료 현장에서는 급격한 체중 감소 후 자신의 목소리가 귀 안에서 울려 들리거나 숨소리가 비정상적으로 크게 들린다고 호소하는 환자들을 접하고 있다. 일부 환자는 숨 쉴 때 고막이 움직이는 듯하다며 불편감을 호소한다. 이러한 증상은 ‘개방성 이관증’과 관련될 수 있다.
이관은 코 뒤쪽과 귀 안쪽의 중이를 연결하는 통로로, 평소에는 닫혀 있다가 침을 삼키거나 하품할 때 열리면서 중이의 압력을 조절한다. 그런데 이관이 필요 이상으로 열린 상태가 되면 자신의 목소리나 호흡음이 크게 들리는 자가 강청, 귀 먹먹함 등의 증상이 나타날 수 있다.
개방성 이관증의 알려진 유발 요인 중 하나는 심한 체중 감소에 의한 체지방 감소다. 이관 주변에는 통로가 쉽게 열리지 않도록 지지하는 지방과 연부 조직이 있는데, 체중이 급격히 줄면 이 부위의 조직 변화가 이관 개방에 영향을 줄 수 있다. 이런 증상은 과도한 다이어트뿐만 아니라 폐결핵이나 항암 치료 과정처럼 급격한 체중 감소가 따르는 경우에도 함께 나타날 수 있다.
최근에는 GLP-1 수용체 작용제 사용 후 큰 폭의 체중 감소를 경험한 환자들에게서 개방성 이관증이 나타난다는 사례 보고도 나오고 있다. 아직 대규모 연구로 확인된 단계는 아니지만 학계는 빠른 체중 감소로 인해 이관 주변 지방·연부 조직이 줄어드는 변화가 증상 발생에 관여했을 가능성에 주목하고 있다.
비만 치료제가 귀에 직접 문제를 일으킨다고 단정하기는 어렵지만 체중이 빠르게 감소하는 과정에 이관 주변 조직 변화가 생기면 관련 증상이 나타날 수 있다. 숨을 쉴 때 귀가 펄럭거리거나 자신의 목소리가 유난히 크게 들리는 증상이 반복된다면 이비인후과 진료를 받아보는 것이 좋다.
개방성 이관증은 환자에 따라 누웠을 때 증상이 완화하고, 앉거나 서 있을 때 심해지는 양상을 보이기도 한다. 병력 청취와 고막 움직임 관찰, 이관 기능 평가 등을 통해 진단할 수 있다. 원인과 증상 정도에 따라 수분 섭취, 생활습관 조절, 비강 치료, 국소 치료 또는 시술 등을 고려할 수 있다.
다만 이러한 증상이 모든 비만 치료제 사용자에게 나타나는 것은 아니다. 개인의 해부학적 구조, 체중 감소 속도, 기존 이관 기능 상태 등에 따라 발생 여부가 달라질 수 있다. 체중 감량은 당뇨병, 고혈압, 지방간 등 여러 대사 질환 관리에 도움이 되는 만큼 불편감이 생겼다고 해서 약물을 임의로 중단하기보다는 처방 의사와 이비인후과 전문의와 상담해 원인을 확인하는 것이 중요하다.
김영호 서울시보라매병원 이비인후과 교수
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