여성호르몬 노출기간 짧을수록 폐경 후 심부전 위험
외부호르몬 치료 땐 위험 낮아져
“고위험군 조기 진단 유용한 지표”
늦은 초경이나 조기 폐경 등으로 인해 생애 여성 호르몬 노출 기간이 짧을수록 폐경 후 심부전 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 경구 피임약 사용, 폐경 호르몬 치료 등 외부 호르몬 노출 경험이 있는 여성에게서는 심부전 위험이 상대적으로 낮았다.
심부전은 심장이 몸에 필요한 만큼 혈액을 충분히 보내지 못하는 상태를 말한다. 고혈압·당뇨병·비만·관상동맥질환 등이 주요 원인으로 알려져 있는데, 이번에 호르몬 노출과의 연관성이 새롭게 파악된 것이다.
인제대 상계백병원 산부인과 육진성 교수, 국민건강보험공단 빅데이터연구개발부 김록영 부장, 미국 콜로라도의대 심장내과 김병규 교수가 참여한 공동 연구팀은 2009~2012년 국가건강검진을 받은 40~79세 폐경 여성 369만여명을 약 10년간 추적 관찰해 분석한 연구 논문을 유럽심장저널 최신 온라인판에 발표했다. 해당 기간 중 4만8640명이 심부전으로 입원했다.
분석 결과, 초경 연령이 17세 이상으로 늦은 여성은 13~16세 초경 여성보다 심부전 위험이 약 1.10배 높았다. 폐경 연령이 40~44세로 이른 여성은 50~54세 폐경 여성에 비해 심부전 위험이 약 1.23배 높았다. 또 전체 가임 기간이 30년 미만인 여성은 40년 이상인 여성보다 심부전 위험이 약 1.28배 높았다.
반면 경구 피임약을 1년 이상 쓴 여성은 비사용자보다 심부전 위험이 약 0.94배였고, 폐경 호르몬 치료를 5년 이상 받은 여성은 비치료자보다 위험도가 약 0.78배로 낮게 관찰됐다. 육 교수는 1일 “다만, 이번 연구는 호르몬 치료가 심부전 위험을 직접 낮춘다는 인과 관계를 입증한 것은 아니다”며 “치료 여부는 개인의 건강 상태와 위험 요인을 종합적으로 고려해 결정해야 한다”고 조언했다.
심부전이 발생한 여성 환자군의 사망 위험에서도 비슷한 경향이 확인됐다. 심부전으로 입원한 여성 중 경구 피임약 또는 폐경 호르몬 치료 경험이 있는 경우 사망 위험이 상대적으로 낮았고, 늦은 초경이나 이른 폐경, 짧은 가임 기간을 겪은 경우 더 높은 사망 위험과 연관성을 보였다. 육 교수는 “여성의 초경 및 폐경 시기, 가임 기간 등의 정보는 환자에게 부담을 주지 않고도 향후 심부전 발생 위험을 예측하고 고위험군을 조기에 가려낼 수 있는 간단하면서도 유용한 지표가 될 수 있다”고 설명했다.
민태원 의학전문기자
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