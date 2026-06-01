영화 ‘파이널 피스’ 들고 한국 온 사카구치 겐타로

“한국 관객에게 신작 선보여 영광”

천재 기사 역… 와타나베 겐과 호흡

일본 영화 ‘파이널 피스’에 출연한 배우 사카구치 겐타로가 29일 서울 강남구 메가박스 코엑스점에서 열린 내한 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

“한국 팬들이 절 좋아해 주신다는 얘기를 들었을 때 놀랍고 어리둥절했습니다. 인기 이유는 잘 모르겠지만 감사드립니다(웃음). 앞으로도 열심히 해야겠다는 생각이 듭니다.”



영화 ‘파이널 피스’ 홍보 차 내한한 일본 배우 사카구치 겐타로(35)는 한국에서의 높은 인기 비결을 묻는 말에 멋쩍어하며 답했다. 그는 지난 29일 서울 코엑스 메가박스에서 열린 간담회에서 “신작을 한국 관객에게 선보이게 돼 영광”이라고 밝혔다.



지난 27일 국내 개봉한 ‘파이널 피스’는 신원 불명의 백골 시신과 함께 고가의 장기말이 발견된 뒤 용의자로 지목된 천재 장기 기사 게이스케(사카구치 겐타로)와 사라진 도박꾼 도묘(와타나베 겐) 사이에 얽힌 이야기를 따라간다. 일본 소설 ‘반상의 해바라기’가 원작이다.



겐타로는 “인물 간 밀도 높은 감정과 구원의 서사를 다룬 작품”이라며 “원작 소설을 읽으면서 어마어마한 에너지와 열정을 느꼈다. 원작 팬들도 배우 연기로 완성된 영상의 에너지를 즐기시면 좋겠다”고 말했다. 명배우 와타나베 겐과의 호흡에 대해선 “꿈 같은 시간이었다”고 돌아봤다.



2014년 데뷔한 겐타로는 한국 드라마 ‘시그널’의 리메이크작 ‘시그널 장기 미제 사건 수사반’(2018), 쿠팡플레이 시리즈 ‘사랑 후에 오는 것들’(2024) 등으로 한국에서도 두터운 팬층을 보유하고 있다. ‘파이널 피스’가 제30회 부산국제영화제에 초청돼 지난해에도 한 차례 방한했다.







권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8418 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. “한국 팬들이 절 좋아해 주신다는 얘기를 들었을 때 놀랍고 어리둥절했습니다. 인기 이유는 잘 모르겠지만 감사드립니다(웃음). 앞으로도 열심히 해야겠다는 생각이 듭니다.”영화 ‘파이널 피스’ 홍보 차 내한한 일본 배우 사카구치 겐타로(35)는 한국에서의 높은 인기 비결을 묻는 말에 멋쩍어하며 답했다. 그는 지난 29일 서울 코엑스 메가박스에서 열린 간담회에서 “신작을 한국 관객에게 선보이게 돼 영광”이라고 밝혔다.지난 27일 국내 개봉한 ‘파이널 피스’는 신원 불명의 백골 시신과 함께 고가의 장기말이 발견된 뒤 용의자로 지목된 천재 장기 기사 게이스케(사카구치 겐타로)와 사라진 도박꾼 도묘(와타나베 겐) 사이에 얽힌 이야기를 따라간다. 일본 소설 ‘반상의 해바라기’가 원작이다.겐타로는 “인물 간 밀도 높은 감정과 구원의 서사를 다룬 작품”이라며 “원작 소설을 읽으면서 어마어마한 에너지와 열정을 느꼈다. 원작 팬들도 배우 연기로 완성된 영상의 에너지를 즐기시면 좋겠다”고 말했다. 명배우 와타나베 겐과의 호흡에 대해선 “꿈 같은 시간이었다”고 돌아봤다.2014년 데뷔한 겐타로는 한국 드라마 ‘시그널’의 리메이크작 ‘시그널 장기 미제 사건 수사반’(2018), 쿠팡플레이 시리즈 ‘사랑 후에 오는 것들’(2024) 등으로 한국에서도 두터운 팬층을 보유하고 있다. ‘파이널 피스’가 제30회 부산국제영화제에 초청돼 지난해에도 한 차례 방한했다.겐타로는 “영화는 인종과 직업을 초월한다. 최근 출연작들을 해외에 소개하면서 국적의 벽이 낮아지고 있음을 느낀다”면서 “앞으로도 한국 팬들에게 다양한 작품을 선보이고 싶다”고 말했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지