코르티스·아이들·엔믹스·리정, 포브스 ‘30 언더 30 아시아’ 선정
그룹 아이들·엔믹스·코르티스(사진), 안무가 리정 등이 미국 경제지 포브스가 발표한 ‘2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인’(30 언더 30 아시아)에 선정됐다.
31일 가요계에 따르면 이들은 올해 엔터테인먼트·스포츠 부문에 이름을 올렸다. 포브스의 ‘30 언더 30 아시아’는 아시아·태평양 지역에서 두각을 나타낸 30세 이하 인물과 팀을 선정하는 권위 있는 리스트다. 올해는 4000여 후보군을 대상으로 포브스 편집진과 각 분야 전문가들의 심사를 거쳐 결정됐다.
데뷔 9개월 만에 명단에 포함된 코르티스는 올해 선정된 한국인 가운데 최연소이자 유일한 보이그룹이다. 신곡 ‘레드레드’는 멜론 톱100 차트 1위에 올랐고, 이 곡이 수록된 미니 2집 ‘그린그린’은 발매 첫 주에만 231만장 이상 팔렸다. 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서도 3위에 올랐다.
걸그룹 아이들은 올해 신곡 ‘모노’로, 엔믹스는 새 미니앨범 ‘헤비 세레나데’로 인기를 끌었다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기 삽입곡 ‘소다 팝’의 안무를 만든 리정도 이번 명단에 포함됐다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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