‘IMF 사태 경고’ 장재식 前 산자부 장관 별세
1997년 국제통화기금(IMF) 사태를 경고하고 위기 극복에 힘쓴 장재식(사진) 전 산업자원부 장관이 28일 별세했다. 향년 91세.
광주에서 태어난 고인은 1956년 고등고시 행정과(7회)를 거쳐 국세청 공무원으로 일했다. 92년 14대 국회에서 민주당 전국구(비례대표)로 국회에 입성했고, 15·16대는 서울 서대문을 지역구에서 당선돼 내리 3선을 했다. 2001∼2002년 산업자원부 장관을 지냈다. 고인은 큰아버지 장병준(임시정부 외무부장) 선생, 부친 장병상 선생, 작은아버지 장홍염(광복군 전남지구대 참모장) 선생 등을 둔 독립운동가 가문 출신이다. 장하준(런던대 교수)·장연희·장하석(케임브리지대 석좌교수) 부친상, 임수빈(LKB평산 변호사) 장인상. 빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실, 발인 2일 오전 8시.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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