이재현 CJ 회장, 美 주요 사업 거점 방문
미국 첫 올리브영 LA 매장 찾아
“건강한 K라이프스타일 전파할 것”
이재현 CJ그룹 회장이 미국 주요 사업 거점을 잇달아 방문했다. 식품·콘텐츠·뷰티 사업 간 시너지를 기반으로 북미 시장에서 ‘K라이프스타일’ 확산에 속도를 내겠다는 구상이다.
31일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 지난 29일(현지 시간) 미국 최초 올리브영 매장인 LA 패서디나점을 찾아 개장 준비 상황을 살피고 북미 사업 확대 방향을 논의했다. 이번 현장 경영에는 김홍기 CJ주식회사 대표, 이선정 CJ올리브영 대표, 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장 등 주요 경영진이 동행했다.
이 회장은 “올리브영 미국 1호점은 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작”이라며 “K뷰티와 K웰니스를 넘어 미국 고객들의 일상 속에 건강하고 스타일리시한 라이프스타일 문화를 확산해 나가야 한다”고 말했다.
이에 앞서 이 회장은 텍사스 더 CJ컵과 미네소타주 CJ제일제당 식품미주법인을 방문했다. 또 CJ푸드빌, CJ ENM, CJ대한통운의 북미 사업 확대 방안과 주요 경영 현안을 점검했다. 남은 기간에는 스크린엑스(SCREENX)·4DX 등 미래 콘텐츠 사업 경쟁력을 점검하고 현지 미디어 콘텐츠 업계 관계자들과 협업 방안을 논의할 예정이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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