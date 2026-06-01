HD현대 정기선 회장 현충원 묘역 정화 활동
HD현대·HD건설기계 임직원 참여
HD현대는 호국보훈의 달을 맞아 국립서울현충원과 국립영천호국원, 국립괴산호국원을 찾아 순국선열을 추모했다고 31일 밝혔다. HD현대 정기선 회장과 HD건설기계 문재영 사장을 비롯한 임직원 200여명이 참여했다.
정 회장은 지난 29일 국립서울현충원 현충탑에 헌화·분향한 뒤 HD현대의 자매결연 묘역인 25구역에서 잡초를 제거하고 비석을 닦는 등 정화 활동을 벌였다(사진). 정 회장은 “앞으로도 나라를 위해 헌신하신 분들을 기억하고 예우하는 데 HD현대가 함께하겠다”고 말했다.
HD건설기계는 국가보훈부와 ‘유엔참전용사의 명예를 선양하는 기념시설 건립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. HD건설기계는 유엔 참전국 내 참전용사를 기리는 추모시설 건립을 지원한다. 첫 해외 기념시설은 6·25 전쟁 파병국인 에티오피아의 수도 아디스아바바에 들어선다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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