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HD현대 정기선 회장 현충원 묘역 정화 활동

입력:2026-06-01 01:32
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HD현대·HD건설기계 임직원 참여


HD현대는 호국보훈의 달을 맞아 국립서울현충원과 국립영천호국원, 국립괴산호국원을 찾아 순국선열을 추모했다고 31일 밝혔다. HD현대 정기선 회장과 HD건설기계 문재영 사장을 비롯한 임직원 200여명이 참여했다.

정 회장은 지난 29일 국립서울현충원 현충탑에 헌화·분향한 뒤 HD현대의 자매결연 묘역인 25구역에서 잡초를 제거하고 비석을 닦는 등 정화 활동을 벌였다(사진). 정 회장은 “앞으로도 나라를 위해 헌신하신 분들을 기억하고 예우하는 데 HD현대가 함께하겠다”고 말했다.

HD건설기계는 국가보훈부와 ‘유엔참전용사의 명예를 선양하는 기념시설 건립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. HD건설기계는 유엔 참전국 내 참전용사를 기리는 추모시설 건립을 지원한다. 첫 해외 기념시설은 6·25 전쟁 파병국인 에티오피아의 수도 아디스아바바에 들어선다.


권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr

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