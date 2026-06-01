CJ도너스캠프, 다문화 인식 개선 ‘앙상블’ 캠페인
포인트 기부 통해 여름캠프 지원
세계 문화 다양성의 날(5월 21일)을 맞아 서울 CGV 영등포점에서 tvN 예능 ‘앙상블’ 시사회(사진)가 열렸다. 뮤지컬의 대가 김문정 감독과 17개국 출신 어린이 31명이 합창단으로 거듭나는 과정을 담은 이 작품은 ‘다름’이 결코 불협화음이 아닌 가장 특별한 앙상블(조화)로 완성되는 순간을 선사한다.
시사회 후 관객과의 대화(GV)에서 성정은 PD는 “짧은 시간 안에 합창이 가능할까 걱정했지만 아이들은 밥 한 끼 같이 먹으며 금세 친구가 됐다”면서 “다름에 집중하고 걱정했던 것은 결국 어른들의 선입견이었음을 깨달았다”고 전했다.
CJ도너스캠프는 이번 시사회를 기점으로 다문화 인식 개선을 위한 실질적인 지원 사업을 확장한다. 6월 15일까지 진행하는 ‘앙상블’ 캠페인은 CJ ONE 포인트를 활용한 기부 방식으로 운영된다. 고객이 기부한 포인트만큼 기업이 동일 금액을 출연하는 ‘1대 1 매칭그랜트’를 통해 이주배경 아동·청소년의 여름 캠프를 지원할 예정이다.
CJ도너스캠프는 ‘2026 문화다양성 주간’과 ‘마이케이 페스타’에도 참여해 글로벌 어린이 합창단 공연과 캠페인 부스를 운영할 계획이다. CJ도너스캠프 관계자는 “문화적 배경이 다른 아이들이 자연스럽게 어울리며 성장할 수 있도록 공감과 참여의 장을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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