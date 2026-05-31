세월호·이태원 등 참사 허위글 50대男 구속
유가족 모욕글 등 3천건 게시 혐의
세월호·이태원·제주항공 여객기 참사가 조작됐다는 등의 허위 게시글을 3000건가량 올린 50대 남성이 구속됐다.
경찰청 국가수사본부(국수본)는 국내 커뮤니티와 플랫폼에 사회적 참사 관련 허위 글을 반복적으로 게시한 50대 남성 A씨에 대해 지난 30일 구속영장이 발부됐다고 31일 밝혔다. A씨는 참사 유가족을 모욕하고 그들의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.
A씨는 2022년부터 올해까지 ‘세월호는 짜고 친 대국민 사기, 연출된 것’ ‘여객기 사고는 시체팔이 한 사기극’ ‘이태원 사고는 더미 놓고 시체놀이한 부실한 영화’ 등의 허위 게시글을 올렸다. 참사 당시 이미지까지 이용해 ‘참사는 조작됐다’는 취지의 표현을 다수 게시했다. 유가족들은 경찰 수사 과정에서 “참사 자체를 부정하는 글로 극심한 정신적 충격과 모멸감을 느꼈다”고 진술했다.
A씨 구속은 지난해 7월 국수본 2차가해범죄수사과가 출범한 이후 사회적 참사 2차 가해 피의자를 구속한 세 번째 사례다. 경찰은 참사 관련 악의적인 허위 글을 게시하는 피의자는 구속수사를 원칙으로 한다는 방침이다. 피의자 추적을 위해 국내외 플랫폼 공조 체계도 확대할 계획이다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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