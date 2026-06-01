토스페이먼츠, VAN 별도 법인 분리
핵심 사업인 PG 부문에 집중 의도
토스페이먼츠가 사내 부가가치통신망(VAN) 부문을 별도 법인으로 분리한다. 전자지급결제대행(PG) 사업에 집중하기 위해서다. 신설 VAN 법인은 기존 토스그룹 내부에서 발생하는 결제 물량을 처리하는 방식으로 운영된다. 토스페이먼츠는 토스 운영사 비바리퍼블리카의 PG 계열사다.
31일 업계에 따르면 토스페이먼츠는 지난달 29일 이사회를 열고 VAN 사업 부문 분할을 위한 분할계획서 승인을 추진하기로 했다. 이를 위한 임시주주총회는 7월 24일 개최된다. 토스페이먼츠는 현재 회사 내부에서 운영 중인 VAN 사업 부문을 떼어내 별도 신설법인으로 분리할 계획이다.
PG는 온라인 결제가 이뤄질 수 있도록 쇼핑몰과 카드사 등을 연결하는 역할을 한다. VAN은 오프라인 매장에서 카드 결제 승인 정보를 카드사와 가맹점 사이에서 전달하는 역할을 맡는다. 분할 이후에도 토스페이먼츠는 지금처럼 PG 사업을 운영한다. 신설 VAN 법인은 토스 그룹 내부에서 발생하는 결제 물량을 처리하는 방식으로 운영될 전망이다.
업계에서는 PG와 VAN 사업이 고객군, 수익 구조, 규제 환경 등이 서로 다른 만큼 별도 법인 체제가 사업 운영 효율성을 높일 수 있다고 보고 있다. 토스페이먼츠 역시 핵심 사업인 PG 부문에 인력과 자원을 집중하려는 것으로 해석된다.
이번 분할이 이례적인 결정은 아니라는 게 업계 평가다. 나이스정보통신은 2016년 7월 PG 사업 부문을 물적분할해 신설법인 나이스페이먼츠로 분리한 바 있다. 당시 나이스정보통신은 “오프라인 VAN과 온라인 PG의 사업 영역 경계가 명확하다”며 “각 사업에 주력하기 위해 분리 운영하는 것이 효율적”이라고 설명했다. 이후 양사는 약 9년간 별도 법인 체제로 운영됐다.
토스페이먼츠의 이번 분할은 앞선 나이스정보통신의 사례와 유사하다. 토스페이먼츠 관계자는 “각 사업의 성격에 맞는 별도 운영 구조가 필요하다는 판단”이라며 “신설 법인은 기존 물량을 안정적으로 운영하는 수준으로 운영될 예정이다”라고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사