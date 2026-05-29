여야 “투표해야 이긴다”… 사전투표 첫날 11.60%
역대 지선 사전투표 첫날 최고치
지지층 적극적 투표에 승패 달려
정청래 “아직 윤어게인 세력 있어”
장동혁 “개헌·공소취소 막아야”
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 최종 투표율은 11.60%로 집계됐다. 직전 지방선거(10.18%)보다 1.42% 포인트 높고 역대 지방선거 최고치다. 여야는 승패가 지지층 결집에 달렸다고 보고 사전투표 참여를 적극 독려했다.
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 선대위 회의에서 “권력은 총구에서 나오지 않고 투표에서 나온다. 투표하면 이긴다”고 강조했다. 지지층을 향해서는 “아직도 내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸며 윤 어게인을 외치는 세력이 있다”며 결집을 촉구했다. 정 위원장은 “윤석열·박근혜·이명박 세 사람의 공통점은 감옥형 3인방”이라며 “감옥에 갔다 왔거나 감옥에 있는 과거 퇴행적 감옥형 3인방으로 역사를 거꾸로 돌리려는 시도를 국민은 결코 용납하지 않을 것”이라고 비판했다.
장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 자신의 엑스(X)에 “현재 최소 4곳의 선거구가 피 말리는 초접전을 벌이고 있다. 우리가 이 고개를 넘지 못한다면 저들의 ‘개헌’과 ‘공소취소’ 폭주를 막을 방파제가 완전히 무너진다”고 경고했다. 그러면서 “거리에 나가 목숨 걸고 싸워야 하는 비극을 막으려면 지금 투표소에서 확실한 승리를 만들어줘야 한다”며 투표 참여를 호소했다.
여야가 앞다퉈 사전투표 독려에 나선 것은 지지층 결집이 이번 선거의 승부를 가를 결정적 요인이라는 판단에서다. 대선·총선보다 투표율이 낮은 지방선거 특성상 지지층의 적극적 투표가 승리로 이어질 가능성이 크다.
민주당은 서울·경기·충남·전북 등 격전지를 돌며 지지를 호소했다. 정 위원장은 최대 격전지 서울과 험지 성남, 스윙보트 성향의 충남에서 지원유세를 펼쳤다. 한병도 상임선대위원장은 텃밭 최대 승부처인 전북에 힘을 실었다. 국민의힘에서는 장 위원장이 비교적 열세를 보이는 세종·경기에서 막판 반전을 꾀했고 송언석 공동선대위원장은 접전지인 대전을 찾아 시민들과 소통했다.
중앙선거관리위원회에 따르면 첫날 사전투표 투표율은 17개 시도 가운데 전남(22.31%)이 가장 높았고 대구(9.02%)가 가장 낮았다. 서울은 11.22%, 전북 19.39%, 경기 9.78%, 인천 10.15%, 부산 10.68%, 충남 11.46%, 충북 11.93% 등으로 집계됐다. 사전투표는 30일까지 이틀간 전국 3571개 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.
여야는 사전투표율을 두고 아전인수식 해석을 내놨다. 조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 “국정 지원을 든든히 해줘야겠다는 생각으로 투표에 임하는 것이다. 일 잘하는 지방정부 구성을 위해 유능한 민주당 후보를 응원한 것”이라고 분석했다. 최수진 국민의힘 공보단장은 “이재명 정권과 여당을 심판하려는 보수층이 결집해 투표장으로 나간 것”이라며 “대통령 죄를 없애기 위한 공소취소 시도, 국민이 커피 마시는 것까지 정부가 통제하려 드는 권력 남용에 분노한 결과”라고 말했다.
오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.kr
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