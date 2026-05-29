회색 넥타이 맨 李대통령, 투표 모습 찍힌 이재용 회장

회색 넥타이 맨 李대통령, 투표 모습 찍힌 이재용 회장
‘부정선거론’ 모스 탄, 투표소 방문
이재명 대통령은 6·3 지방선거 사전투표 첫날 ‘회색 넥타이’를 착용한 채 한 표를 행사했다. 색깔로 인한 불필요한 오해를 차단하기 위해 의도적으로 특정 정당을 상징하는 색깔을 피한 것으로 알려졌다.
이 대통령은 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소에서 김혜경 여사와 함께 투표에 참여했다. 이 대통령 주소지인 인천 계양을 지역을 대상으로 한 관외 투표다.
이 대통령은 투표 중 기표소 밖으로 잠시 나와 “관리원 어디 있나. 동그라미 표시가 완전하지 않고 반만 찍혀도 괜찮나”라고 질문하기도 했다. 사전투표 관리관이 무효표가 되지 않는다는 취지로 답하자 이 대통령은 다시 기표소로 돌아가 투표를 마쳤다. 선관위 관계자 등에 따르면 해당 관리관이 이 대통령 투표 결과를 보지 못했고, 이 대통령도 투표 결과를 공표하려는 의도가 없어 법적인 문제는 없다고 한다.
이 대통령은 투표장으로 향하던 길에 발달장애인 인권단체 ‘한국피플퍼스트’ 회원 수십명의 시위 현장을 마주하기도 했다. 그림 투표용지 제작 등 요구사항을 청취한 이 대통령은 “본투표에서 검토해보겠다”고 답했다.
이재용 삼성전자 회장도 용산구 한남동 주민센터를 찾아 투표를 마쳤다. 이 회장 투표 장면이 언론에 공개된 것은 이례적이다. 이 회장은 투표를 마친 뒤 별다른 발언 없이 투표장을 떠났다.
전날 입국한 ‘부정선거론자’ 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수도 경기도 평택 안중읍 행정복지센터에 마련된 사전투표소를 방문했다. 이 지역은 탄 교수와 함께 부정선거론을 제기해 온 황교안 자유와혁신 후보가 국회의원 보궐선거에 출마한 곳이다. 지난 6월 이 대통령이 청소년 시절 강력범죄에 연루돼 소년원에 수감됐다는 허위 사실을 공표해 수사를 받아온 탄 교수는 이날 경찰의 출석 요구에는 불응했다. 미국 도널드 트럼프 1기 행정부에서 국무부 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 중국 공산당의 한국 선거 개입 음모론 등을 지속해서 주장하고 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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