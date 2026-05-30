“대통령 지지하면 1번” “독재 막으려면 2번”… 투표 독려 사활

사전투표 첫날, 지지층 결집 총력전



정청래 “서울서 꼭 이기고 싶다”

장동혁 “한 표 차이로 져도 패배”

오세훈, 서울시청 압수수색에 발끈

사진=최현규 기자

여야는 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 각각 국정 안정론과 정권 견제론을 앞세워 지지층 결집을 위한 총력전에 돌입했다. 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 코스피 상승 등을 거론하며 “이재명 대통령을 지지하면 1번에 투표해 달라”고 촉구했고, 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 “국민이 커피 한 잔을 선택할 자유마저 빼앗아가는 이재명정권의 독재를 심판해달라”며 호소했다. 최대 격전지 서울에선 서소문 고가도로 붕괴사고 이슈가 막판 변수로 부상하고 있다. 경찰이 강제수사에 착수한 데 대해 야권은 “노골적 선거개입”이라고 반발했다.



정 위원장은 서울 중구에 있는 정원오 민주당 서울시장 후보 선거사무소에서 중앙선대위 회의를 열고 “이번 선거는 이 대통령에게 힘을 실어주는 선거여서 1번을 찍어야 한다”며 “코스피 상승으로 주식계좌를 보며 마음이 뿌듯한 분들도 1번에 투표해 달라”고 강조했다.



여권은 우세론을 형성했던 선거 초반부와 달리 서울을 포함한 전국 각지에서 후보 간 격차가 줄어드는 추세에 진땀을 흘리는 분위기다. 정 위원장은 자신의 지역구인 서울 마포구에서 사전투표를 마친 후 기자들과 만나 “권력은 총구에서 나오지 않고 투표에서 나온다”며 “투표하면 이긴다”고 말했다. 그러면서 “중요하지 않은 선거는 없지만 서울에서는 꼭 이기고 싶다”며 정 후보에 대한 지지를 당부했다.



정 후보도 배우자와 함께 소공동 행정복합청사 내 사전투표소에서 투표한 뒤 “박빙이겠지만 꼭 승리하겠다”며 “안전을 최고로 확립하는 시장을 뽑아주시길 부탁드린다”고 당부했다.



장 위원장은 세종을 시작으로 경기 광명·부천·김포 등을 잇따라 방문하며 보수층 투표율 끌어올리기에 사활을 걸었다. 최근 중원 지역을 집중 방문한 것이 지지율 추격에 유효했다는 판단이다. 특히 박근혜 전 대통령의 격전지 유세에 이어 이명박 전 대통령까지 31일 부산 방문을 예고하는 등 보수 총결집에 주력하고 있다.







국민의힘은 사전투표 첫날부터 경찰이 서울시청을 전격 압수수색한 데 대해 “청와대 선거개입 시즌2”라고 반발했다. 오 후보는 “이 대통령은 사실상 하명수사 지시를 내렸다”며 “권력을 앞세운 노골적 선거개입이며 수사기관을 동원한 선거공작”이라고 비판했다. 그러면서 “어디 한 번 해보시라. 서울시청 쓰레기통까지 샅샅이 뒤져 가져가 보시라”고 비판했다.



전날 첫 TV토론회에서 정 후보와 공방전을 벌인 오 후보는 서울 한남동에서 투표를 마친 뒤 “토론을 회피한다는 건 진실을 숨기든 실력을 숨기든 피하고 싶은 게 있다는 증표”라며 일대일 토론을 재차 요청했다.



정우진 오주환 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 682 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 여야는 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 각각 국정 안정론과 정권 견제론을 앞세워 지지층 결집을 위한 총력전에 돌입했다. 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 코스피 상승 등을 거론하며 “이재명 대통령을 지지하면 1번에 투표해 달라”고 촉구했고, 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 “국민이 커피 한 잔을 선택할 자유마저 빼앗아가는 이재명정권의 독재를 심판해달라”며 호소했다. 최대 격전지 서울에선 서소문 고가도로 붕괴사고 이슈가 막판 변수로 부상하고 있다. 경찰이 강제수사에 착수한 데 대해 야권은 “노골적 선거개입”이라고 반발했다.정 위원장은 서울 중구에 있는 정원오 민주당 서울시장 후보 선거사무소에서 중앙선대위 회의를 열고 “이번 선거는 이 대통령에게 힘을 실어주는 선거여서 1번을 찍어야 한다”며 “코스피 상승으로 주식계좌를 보며 마음이 뿌듯한 분들도 1번에 투표해 달라”고 강조했다.여권은 우세론을 형성했던 선거 초반부와 달리 서울을 포함한 전국 각지에서 후보 간 격차가 줄어드는 추세에 진땀을 흘리는 분위기다. 정 위원장은 자신의 지역구인 서울 마포구에서 사전투표를 마친 후 기자들과 만나 “권력은 총구에서 나오지 않고 투표에서 나온다”며 “투표하면 이긴다”고 말했다. 그러면서 “중요하지 않은 선거는 없지만 서울에서는 꼭 이기고 싶다”며 정 후보에 대한 지지를 당부했다.정 후보도 배우자와 함께 소공동 행정복합청사 내 사전투표소에서 투표한 뒤 “박빙이겠지만 꼭 승리하겠다”며 “안전을 최고로 확립하는 시장을 뽑아주시길 부탁드린다”고 당부했다.장 위원장은 세종을 시작으로 경기 광명·부천·김포 등을 잇따라 방문하며 보수층 투표율 끌어올리기에 사활을 걸었다. 최근 중원 지역을 집중 방문한 것이 지지율 추격에 유효했다는 판단이다. 특히 박근혜 전 대통령의 격전지 유세에 이어 이명박 전 대통령까지 31일 부산 방문을 예고하는 등 보수 총결집에 주력하고 있다.장 위원장은 세종 유세에서 “한 표 차이로 지더라도 그것은 패배다. 마지막 한 표의 고개를 넘지 못한다면 이재명의 독재, 민주당의 오만함을 막아내지 못하는 것”이라며 “여러분의 모든 것을 던져 대한민국을 구해 달라”고 호소했다. 이어 “대한민국이 낭떠러지로 떨어지는 데 몇 센티미터 남지 않았다”며 “행동하지 않으면, 투표장에 가지 않으면 아무것도 일어나지 않는다”고 말했다.국민의힘은 사전투표 첫날부터 경찰이 서울시청을 전격 압수수색한 데 대해 “청와대 선거개입 시즌2”라고 반발했다. 오 후보는 “이 대통령은 사실상 하명수사 지시를 내렸다”며 “권력을 앞세운 노골적 선거개입이며 수사기관을 동원한 선거공작”이라고 비판했다. 그러면서 “어디 한 번 해보시라. 서울시청 쓰레기통까지 샅샅이 뒤져 가져가 보시라”고 비판했다.전날 첫 TV토론회에서 정 후보와 공방전을 벌인 오 후보는 서울 한남동에서 투표를 마친 뒤 “토론을 회피한다는 건 진실을 숨기든 실력을 숨기든 피하고 싶은 게 있다는 증표”라며 일대일 토론을 재차 요청했다.정우진 오주환 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지