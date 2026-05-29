‘종전안’ 승인 미룬 트럼프… 핵·호르무즈 놓고 대치
휴전 60일 연장 등 잠정합의 도출
고농축 우라늄 폐기 등 난제 산적
미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결에 잠정적으로 합의했지만 핵 협상 등 난제들이 산적해 진통이 계속될 것으로 전망된다.
미국 매체 악시오스는 28일(현지시간) “미국과 이란 대표단이 휴전을 60일간 연장하고 핵 협상을 개시하는 내용의 MOU 체결에 합의했다”며 “도널드 트럼프 미국 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않았다”고 전했다. 미국 정부 당국자들은 “MOU에 호르무즈 해협의 제한 없는 통항이 명시될 것”이라며 “이는 해협에서 통항료가 징수되지 않는다는 의미이며 이란은 30일 안에 모든 기뢰도 제거해야 한다”고 설명했다. 중동의 고위 당국자는 NBC 방송에 “합의가 이미 3일 전에 이뤄졌다”고 말했다.
트럼프 행정부 각료들은 이란과 MOU 체결 이후 시작될 세부 협상 준비에 들어갔다. 스콧 베선트(사진) 재무장관은 이날 백악관 브리핑에서 이란 협상과 관련해 양보할 수 없는 한계선으로 이란의 핵무기 개발 포기와 호르무즈 해협 개방 및 자유항행 보장을 거론하며 “이런 원칙이 합의될 때까지 대이란 제재 해제가 논의되지 않을 것”이라고 밝혔다.
하지만 MOU 체결만으로는 이란의 고농축 우라늄 비축분 처리 방식과 우라늄 농축 기간 같은 난제들이 해결되지 않아 60일간의 세부 협상 과정에서도 불안 요소들이 부각될 것으로 예상된다. 미국 당국자는 악시오스에 “MOU 체결은 모든 당사자를 우선 협상장으로 불러내기 위한 조치”라며 “세부 사항은 이후의 협상에서 결정될 것”이라고 말했다.
미국 공화당의 내분도 세부 협상 과정의 변수로 떠오를 수 있다. 공화당에선 이란·중국·러시아 등 적대국에 강경한 태도를 요구하는 세력과 미국의 해외 분쟁 개입에 반대하는 ‘미국 우선주의’ 세력 간의 대립이 심화되면서 트럼프 대통령의 결정을 흔들고 있다는 분석이 나온다. 뉴욕타임스는 “이란에 대한 트럼프 대통령의 태도는 기분이나 직면한 상황에 따라 오락가락하는 경우가 많았다”며 “이런 배경에는 대이란 강경파와 고립주의자의 정치적 줄다리기도 영향을 미쳤다”고 진단했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사