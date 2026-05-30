외국인 보유 국내 주택 10만8000가구… 1년새 8% 증가

중국인이 57% 보유… 경기도 최다

연합뉴스

외국인이 국내에 보유한 주택 수가 1년새 8.0% 늘어난 것으로 나타났다.



29일 한국부동산원에 따르면 지난해 하반기 기준 국내 외국인 소유 주택은 10만8231가구로 나타났다. 1년 전에 비해 8.0%, 반기 전보다는 4.0% 늘어난 수치다. 통계가 시작된 2022년 하반기와 비교하면 29.6% 많아졌다.



보유한 주택이 가장 급격히 는 건 중국인이다. 지난해 하반기 기준 6만1439가구를 소유해 전체 약 56.8%였다. 비율로 따지면 1년 전보다 0.6%포인트, 3년 전보다 3.0%포인트 늘었다.



주택 소유 양상도 국적별로 달랐다. 아파트나 빌라 등 공동주택을 보유한 외국인은 중국인이 5만9082가구로 1위지만 단독주택은 미국인이 3752가구를 소유해 전체 1위였다. 캐나다와 미국 국적자는 공동주택 기준으로 1인당 평균 소유 주택수가 각각 1.22가구, 1.13가구로 다주택자 비율이 높았다. 반면 중국 국적자는 해당 수치가 0.94가구라 공동명의가 많은 것으로 추정된다.



경기도는 지자체 중 외국인 소유 주택이 가장 많고 늘어난 폭도 컸다. 4만2386가구로 전체 외국인 소유의 39.2%다.서울은 3년 전 26.2%이던 게 22.7%로 줄었다.







GoodNews paper ⓒ 외국인이 국내에 보유한 주택 수가 1년새 8.0% 늘어난 것으로 나타났다.29일 한국부동산원에 따르면 지난해 하반기 기준 국내 외국인 소유 주택은 10만8231가구로 나타났다. 1년 전에 비해 8.0%, 반기 전보다는 4.0% 늘어난 수치다. 통계가 시작된 2022년 하반기와 비교하면 29.6% 많아졌다.보유한 주택이 가장 급격히 는 건 중국인이다. 지난해 하반기 기준 6만1439가구를 소유해 전체 약 56.8%였다. 비율로 따지면 1년 전보다 0.6%포인트, 3년 전보다 3.0%포인트 늘었다.주택 소유 양상도 국적별로 달랐다. 아파트나 빌라 등 공동주택을 보유한 외국인은 중국인이 5만9082가구로 1위지만 단독주택은 미국인이 3752가구를 소유해 전체 1위였다. 캐나다와 미국 국적자는 공동주택 기준으로 1인당 평균 소유 주택수가 각각 1.22가구, 1.13가구로 다주택자 비율이 높았다. 반면 중국 국적자는 해당 수치가 0.94가구라 공동명의가 많은 것으로 추정된다.경기도는 지자체 중 외국인 소유 주택이 가장 많고 늘어난 폭도 컸다. 4만2386가구로 전체 외국인 소유의 39.2%다.서울은 3년 전 26.2%이던 게 22.7%로 줄었다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지