“월드컵 끝나고 사퇴”… 정몽규 축구협회장, 13년 만에 물러난다
정몽규(사진) 대한축구협회장이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 이후 협회장직을 내려놓는다.
정 회장은 29일 성명서를 통해 “이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그는 “제가 협회를 맡아 운영하는 동안 여러 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 안다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다”고 덧붙였다.
정 회장은 지난해 2월 협회장 선거에서 85.6%의 높은 지지율로 4선에 성공했다. 2013년 처음 취임한 그는 13년 만에 수장 자리에서 물러나게 됐다. 오는 7월 19일 월드컵 폐막 후 사직서를 제출할 계획이다.
정 회장은 재임 기간 천안 코리아풋볼파크 건립, K리그 승강제 정착 등의 성과를 냈다. 하지만 국가대표팀 감독 불공정 선임, 축구인 기습 사면 시도·철회 등 논란도 끊이지 않았다. 그는 중요한 월드컵을 앞두고도 한국 축구를 향한 냉랭한 시선이 이어지자 결국 사퇴 카드를 꺼냈다.
정 회장은 “홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 열심히 월드컵을 준비해 왔다. 아낌없는 지지와 응원을 보내 달라”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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